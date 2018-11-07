Детский омбудсмен Крыма предложила обязать трудных детей ходить к психиатру

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка Республики Крым Ирина Клюева предложила в обязательном порядке трудным детям при рекомендации педагогов проходить обследование у психиатра.

"Есть предложения, которые исключают отказ на работу с психологом и работу с наркологом несовершеннолетних наших детей. Ко мне очень часто обращаются родители, которые очень недовольны тем, что им педагоги рекомендуют обследоваться у психологов. Родители возмущены и категоричны в этих ситуациях. Я считаю, что это абсолютно неправильный подход", — сказала Клюева журналистам.

"Мы считаем, что сегодня, учитывая ситуацию, когда в результате отказа мы не получим правильной информации о том, что происходит в голове у конкретного человека, может пострадать большое количество одноклассников, учителей, окружающих людей и так далее. На сегодня мы считаем, что будет правильно, если мы исключим такую добровольность и обяжем родителей посещение таких комиссий, чтобы они четко понимали, а не строили иллюзии, что их ребенок никогда, нигде и ничего плохого не делал", — сказал омбудсмен.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.