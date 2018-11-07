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Наследники Победы прошли маршем по Красной площади в честь парада 1941 года

(обновлено: 16:11 07.11.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в МосквеУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ирина Альшаева. Торжественный марш в честь 77-летия годовщины парада 7 ноября 1941 года прошел на Красной площади в Москве. Этот парад в столице, на подступах к которой стояли немецко-фашистские войска, стал первым в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За памятным маршем наблюдали пять участников-ветеранов парада 1941 года, окунуться в атмосферу того времени зрителям помогла театрализованная реконструкция событий.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

К встрече слева — готовы!

Куранты на главной площади России отбивают 10 часов утра. На Красной площади выстроились принимающие участие в параде военнослужащие и заводит моторы историческая советская военная техника, участвовавшая в боях за Москву в ноябре 1941 года. Среди военнослужащих — курсанты военных вузов, одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны, кадеты, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

Из громкоговорителя несется команда: "Для встречи слева — готовься!", и на брусчатку выходит парадная группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа. Вместе с государственным флагом Российской Федерации и флагом Москвы на Красную площадь под марш "Священная война" знаменосцы выносят копию Знамени Победы — символа победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

"Дорогие ветераны, защитники Москвы, дорогие москвичи. Поздравляем вас с годовщиной славного парада! Парад на Красной площади навеки стал символом мужества и веры. "Все для фронта, все для победы" осенью 41 года были не пустыми словами. Победа означала свободу и жизнь, поражение — гибель и рабство. Мы разгромили врага под Москвой, сделав первый, самый трудный шаг вперед к победе над фашизмом", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии памятного марша.

Он отметил, что парад проходит в память о бойцах, женщинах, детях, врачах — всех тех, кто в ноябре 1941 года отстоял Москву.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

"Сегодня мы вспоминаем бойцов, которые не сломались под ударом самой мощной армии мира. Мы вспоминаем ополченцев и курсантов, стоявших насмерть под Крюково и Вязьмой, женщин, стариков и детей, которые под дождем и снегом рыли окопы, инженеров, которые сутки не отходили от своих станков. Вспоминаем работников метро, которые ночью укрывали от бомбежек жителей города, а утром вновь вели свои поезда. Мы помним о врачах и медсестрах, забывших, что такое сон и усталость. Вспоминаем сибирские дивизии, которые пришли на выручку столице. 77 лет — срок немалый, но память о битве за Москву не померкла", — сказал столичный градоначальник.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

Гимн Москвы — в честь защитников столицы

"Гимн Москвы, рожденный в огне 41-го, гордо звучит сегодня на Красной площади в вашу честь, защитники столицы!" — несется над Красной площадью. На торжественном марше присутствуют пять ветеранов-участников военного парада 1941 года: Евгений Алесандрович Ануфриев, Василий Михайлович Лагодин, Иван Николаевич Бабарыкин, Борис Павлович Уткин и Павел Николаевич Козленков.

Звенящую тишину, повисшую над Красной площадью, разрывает музыка, и стройный хор собравшихся на главной площади страны — и участников парада, и зрителей, — поет с каждым припевом все громче: "Дорогая моя столица, золотая моя Москва!"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастница марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участница марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

На Красной площади — наследники Победы

В руках солдат, облаченных в серые шинели, — винтовки Мосина, под ГУМом дымит танк Т-34, чуть поодаль стоят легендарные тачанки — Красная площадь будто вновь перенеслась в 1941 год. Реконструкторы театрализованным представлением, открывшим торжественный марш, наглядно напомнили россиянам об обороне Москвы, о стойкости, самоотверженности и мужестве советских солдат.

По брусчатке торжественным маршем прошли одетые в военную форму Великой Отечественной войны курсанты военных вузов России. В маскхалатах — бойцы диверсионных истребительных отрядов, с винтовкой Мосина в руках — курсанты 27 отдельной гвардейской Севастопольской бригады, кавалеристы на белых лошадях — эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Продемонстрировали зрителям парада и легендарные тачанки — перед трибунами прошли кони, запряженные рессорными повозками со станковыми пулеметами.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. 7 ноября 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. 7 ноября 2018

Вслед за ними по Красной площади чеканят шаг наследники победителей — кадеты военных училищ России. Среди них — воспитанники Московского суворовского военного училища, Московского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова. Также парадным строем по брусчатке прошествовали воспитанники кадетского пожарного спасательного корпуса МЧС России, кадеты СК РФ имени Александра Невского, парадный расчет Юнармии Москвы и воспитанники кадетских классов, которые являются наследниками Таганского истребительного батальона, сформированного в первые дни войны.

Нельзя не отметить то, что среди кадет и юнармейцев немало командиров отрядов — девушек. Все как одна — в строгой форме, но непременно с белыми бантами, у всех четкая отмашка и твердый шаг.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМарш, посвященный 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Марш, посвященный 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве

Музей под открытым небом

Под стенами ГУМа зарычали танки, заревели моторы грузовиков и мотоциклов — на брусчатку выехала военная техника, участвовавшая в обороне Москвы в 1941 году. На Красной площади развернулся настоящий музей под открытым небом. В нем можно трогать экспонаты и фотографироваться с ними, можно забраться в танк или посидеть за рулем "Катюши". На главной площади страны замерли легендарные танки Т-34, фронтовые грузовики, самоходные установки, бронетранспортеры. Они простоят на Красной площади до 17.00 среды.

Реконструкция легендарного военного парада 1941 года в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо главной площади России торжественным маршем прошли около пяти тысяч человек.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По главной площади России торжественным маршем прошли около пяти тысяч человек.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ реконструкции участвовали курсанты военных вузов, кадетские парадные расчеты, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.Марш, посвященный 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В реконструкции участвовали курсанты военных вузов, кадетские парадные расчеты, кавалерийский почетный эскорт Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России и рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМузыкальное сопровождение марша обеспечили участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".Марш, посвященный 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Музыкальное сопровождение марша обеспечили участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо окончании мероприятия на Красной площади развернулся музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По окончании мероприятия на Красной площади развернулся музей под открытым небом, где можно увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРеконструкция призвана напомнить россиянам о героических моментах истории и храбрости защитников столицы.Участница марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Реконструкция призвана напомнить россиянам о героических моментах истории и храбрости защитников столицы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоенный парад 7 ноября 1941 года стал первой идеологической победой над врагом.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Военный парад 7 ноября 1941 года стал первой идеологической победой над врагом.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОсенью 1941 года у стен Москвы решалась судьба страны.Участницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Осенью 1941 года у стен Москвы решалась судьба страны.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСоветские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа людей.Участница марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа людей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарад готовили в обстановке абсолютной секретности.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Парад готовили в обстановке абсолютной секретности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ легендарном в параде 1941 года участвовали более 28 тысяч человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В легендарном в параде 1941 года участвовали более 28 тысяч человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИз-за сильного снегопада и пурги не было авиации.Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Из-за сильного снегопада и пурги не было авиации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНекоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.Марш, посвященный 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.Участницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года.
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