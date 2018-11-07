Москалькова предложила ввести условие для получения лицензии на оружие

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следует обязать студентов предоставлять характеристики из учебных учреждений, чтобы получить лицензию на оружие, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Возраст получения оружия должен быть повышен, должна требоваться и характеристика из образовательного учреждения", — сообщила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что следует доверить безопасность школ Росгвардии, а не частным охранным предприятиям (ЧОП).

"Та трагедия, которая случилась с детьми в Керчи, высветила целый ряд проблем. Первая — то, что школа, как правило, охраняется не вневедомственной охраной, а, как правило, ЧОП. Это снижает уровень безопасности", — заявила Москалькова.