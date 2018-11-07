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Общество

ГД приняла в I чтении законы, ужесточающие наказание за подделку документов

(обновлено: 13:56 07.11.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоГерб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственная дума в среду приняла в первом чтении два законопроекта, предполагающих ужесточение административной и уголовной ответственности за подделку паспортов, удостоверений и других официальных документов.

Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
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Соответствующие инициативы правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы в июне этого года. В частности, документ устанавливает уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков.

Так, первым проектом предлагается за подделку паспорта или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких документов наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

При этом приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта, а равно использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков — наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Еще один законопроект правительства ужесточает административную ответственность "за изготовление, сбыт и подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а также подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт, например, водительских удостоверений и документов, выдаваемых подразделениями по вопросам миграции".

Согласно поправкам, представление заведомо ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей.

При этом представление заведомо ложных сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для выдачи иного официального документа, предоставляющего права, или освобождающего от обязанностей, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от двух до трех тысяч рублей.

Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia / DragonImages
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Кабмин также предлагает ввести наказание за подделку документа, удостоверяющего личность, а равно подделку штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт в виде штрафа для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.

За повторное правонарушение предлагается ввести штраф для юридических лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.

Вопросы ответственности за такие сопутствующие использованию поддельных официальных документов деяния, как приобретение, хранение, перевозка их в целях использования или сбыта, ранее оставались вне поля правового регулирования, сообщало в конце мая правительство. В настоящее время статья 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за "подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

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