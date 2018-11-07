В Кремле прокомментировали публикации СМИ о корпорации ТРВ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кремль ознакомился с расследованием "Новой газеты" о родственниках руководителей государственной корпорации "Тактическое ракетное вооружение", но изложенную в материале информацию должны проверить правоохранительные органы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Да, ознакомились, но если вы спросите меня дальше, будут ли какие-то действия и так далее, это опять же — у нас есть правоохранительные органы, у нас есть следственные органы, прокуратура, Генеральная прокуратура. Это неизвестные факты, мы не знаем, насколько они достоверны. Давайте все-таки сохранять абсолютную трезвость и голословно не верить никому", — отметил Песков.

"Да, ознакомились, но если вы спросите меня дальше, будут ли какие-то действия и так далее, это опять же — у нас есть правоохранительные органы, у нас есть следственные органы, прокуратура, Генеральная прокуратура. Если какой-то интерес это для них представляет, то, соответственно, и действия предпринимать этим органам. Это неизвестные факты, мы не знаем, насколько они достоверны. Давайте все-таки сохранять абсолютную трезвость и голословно не верить никому. Голословно верить можно только суду, который уполномочен выносить вердикт и кого-то в чем-то признавать виновным. Какие-то обвинения в противоправных действиях, опубликованные в газете, конечно, они не могут нами восприниматься как первоисточник", — отметил Песков.