В Минздраве рассказали о самых опасных болезнях системы кровообращения

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Почти 50% смертей от болезней кровообращения приходятся на ишемическую болезнь сердца, 30% происходят от цереброваскулярных заболеваний — именно на снижение смертности от этих заболеваний нужно направить наибольшие усилия, заявил главный кардиолог Минздрава по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Евгений Шляхто.

"Если посмотреть на структуру смертности от болезней кровообращения, то, безусловно, ишемическая болезнь сердца — это 47%, цереброваскулярные заболевания — 30%… Инфаркт миокарда – всего 7%, гипертоническая болезнь — 2%, другие болезни системы кровообращения —14%", — сказал Шляхто на форуме "Вопросы неотложной кардиологии".

Он добавил, что эти данные необходимы для понимания, куда направить ресурсы. "Если мы снизим смертность от инфаркта миокарда на 50%, то это приведет к снижению смертности на 3,5%", — пояснил Шляхто.