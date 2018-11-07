В Москве планируют организовать больше мероприятий для велосипедистов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Власти Москвы планируют увеличить количество мероприятий для велосипедистов в рамках проекта Let's bike it, сообщает в среду пресс-служба московского департамента транспорта.

"Количество мероприятий для велосипедистов будет только расти, если проект Let's bike it захочет проводить мероприятия и дальше — мы окажем им поддержку и содействие", — говорится в сообщении департамента в Twitter.

В Москве акция "На работу на велосипеде" проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Во всероссийском формате, по решению Минтранса РФ, ее проводят два раза в год: в мае и сентябре‬.