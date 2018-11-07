Роспотребнадзор рассказал, как избежать обмана на новогодних распродажах

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил жителям страны в преддверии новогодних распродаж, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит обмену и возврату в том же порядке, что и обычный товар, сообщается на сайте ведомства.

"Покупателю важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом "О защите прав потребителей" потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки…", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что если покупатель в приобретенном товаре обнаружит недостаток, то по закону "О защите прав потребителей" он имеет право требовать замены на товар этой же марки (модели), уменьшения покупной цены, замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены, расторжения договора купли-продажи с возвратом денег, безвозмездного устранения недостатков.