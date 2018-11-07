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Общество

Микрорайон многодетных семей под Туапсе остался без воды, света и дорог

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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку ЦыпкаАварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Село Цыпка Краснодарского края в конце октября оказалось в зоне подтопления. Десятки домов отрезало от цивилизации — люди остались без воды, электричества и дорог. Вскоре власти Вельяминовского поселения отчитались, что последствия устраняются, все вопросы решены. Однако местные жители утверждают обратное. Люди сетуют на то, что о них забыли, мосты смыло, а техника для отсыпки дорог так и не приехала, — речь идет о двух садовых товариществах. Кроме того, в Цыпке есть новый микрорайон "Горная долина", построенный для 48 многодетных семей. Воды и света здесь ждут с 2013 года, теперь и дороги размыло. Все это время жильцы пытаются найти общий язык с администрацией, но безуспешно.

Последствия наводнения в станице Кабардинская. 28 октября 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Надели сапоги — и домой"

Многодетная мать Ольга Павленко (фамилия изменена по ее просьбе) каждый день три километра пробирается к своему дому в "Горной долине" — через лес, овраги и реку. Мост, соединяющий микрорайон с остальной частью Цыпки, едва держится на тоненьких балках, их пока еще не размыло. Проехать на машине по нему невозможно. Ходить нужно аккуратно и лучше по одному.

"Наш мостик — единственный способ добраться до "Горной долины" и до дачных товариществ. Но, как оказалось, он даже не стоит на балансе и никто ремонтировать его не собирается. Если в основной части Цыпки что-то делают, есть техника, то на нашей стороне работы по ликвидации последствий от наводнения не ведутся. В итоге нас не затопило, но отрезало от всего мира. Мы словно на острове, окруженном двумя реками", — жалуется Павленко.

Она уточняет, что поток воды снес все на своем пути: нет ни оврагов, ни насыпей — одно сплошное русло реки. Без внедорожника добираться по лесу или руслу невозможно: обычная легковая машина такие маршруты не осилит. "Чиновники из района и края доехали лишь до середины поселка. А дальше не двинулись — подумали, что за рекой никто не живет. Они и не знают, в каких условиях тут находятся люди. Однако же глава поселения Александр Урванцев каждый день видит, как мы надеваем длинные сапоги и идем с работы домой", — продолжает Павленко.

По мнению жильцов, власти поселения специально ведут себя так, словно в "Горной долине" никого нет. Ольга говорит, что их микрорайон проблемный и уже давно стоит комом в горле у чиновников.

"Подключаемся крокодильчиками"

Заветные квадратные метры Павленко получила как многодетная мать, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, еще в 2013-м, на первой волне исполнения федеральной программы. За два года семья вложила в постройку все, что было: продали имущество, взяли кредит и с горем пополам возвели сруб. Все это время ни воды, ни света в строящемся доме не было, поскольку местные власти не подвели нужную инфраструктуру. Всего в микрорайоне таких участков почти полсотни.

Семья Ольги уже привыкла обходиться без стиральной машины и холодильника. Дело в том, что генератор потребляет слишком много бензина — не всегда удается его заправить. Поэтому супруг достал аккумуляторы от КамАЗа, а вокруг дома разместил светодиодные  ленты — такими украшают обычно витрины в магазинах.

"Аккумуляторы мы заряжаем на работе. Подключаем крокодильчиками. Мы привыкли, но, конечно, так быть не должно. Люди вынуждены жить либо в жутких условиях, либо бросать стройку и ютиться в общежитиях или съемных квартирах, поскольку без коммуникаций что-то построить практически нереально", — объясняет она.

После наводнения, говорит Ольга, ситуация еще больше обострилась. Все те, у кого была возможность съехать в альтернативное жилье, самостоятельно эвакуировались. Семья Павленко осталась наедине со стихией. Спустя неделю вода спала, съехавшие семьи вернулись в дома и своими силами пытаются наладить быт.

"Нам звонили из Министерства социального развития, спрашивали, чем помочь. Ну чем, нестираемыми резиновыми сапогами? Нам нужен свет и дорога. Они ничего не ответили. Предложили в санаторий съездить на 18 дней", — добавляет собеседница.

© Фото предоставлено местными жителями поселка Последствия наводнения в селе Цыпка Туапсинского района Краснодарского края
© Фото предоставлено местными жителями поселка
Последствия наводнения в селе Цыпка Туапсинского района Краснодарского края

Условий нет, а налоги есть

Несмотря ни на что, все жители микрорайона, как и полается, платят земельный налог. Еще одна многодетная мать, Елена Удовиченко, рассказала РИА Новости, что получила участок в так называемой второй волне в 2014-м и сразу же вступила в переписку с ведомствами.

По ее словам, в федеральном законе указано, что земли должны предоставить с коммуникациями — это задача местных властей. Она выяснила, что в 2011 году администрация Вельяминовского поселения разработала проектно-сметную документацию, на строительство требовалось 240 миллионов рублей (ответы из профильных ведомств есть в распоряжении редакции). "Кубаньэнерго" выдало технические условия для энергоснабжения, стоимость работ оценили в 22,1 миллиона рублей. Но оказалось, что у администрации поселения нет таких средств. Чиновники пытались оформить заявку для получения денег из краевого бюджета — не вышло. Местные жители считают, что это дело просто забросили.

Примечательно, что в региональных СМИ сохранились публикации от 2014 года, где экс-глава Туапсинского района Владимир Лыбанев, стоя на месте будущей новостройки, отчитывается перед журналистами: якобы проект "Горной долины" — исполнение указа президента России в части обеспечения жильем многодетных семей, работников социальной сферы, врачей, учителей.

Он же заявил, что проект вошел в краевую и муниципальную программы "Жилище" на 2011-2015 годы, и пообещал семьям электричество и прочие коммуникации до 2016 года.

"Все успокоились, мирно ждали. Сейчас конец 2018-го, а у нас ничего нет. Только ответы из ведомств. На вопросы "Когда нам проведут свет и воду?" глава Вельяминовского поселения отвечает: "Когда-нибудь", — разводит руками Ольга Павленко.

И уточняет, что в этом году Александр Урванцев предложил местным альтернативный вариант: не ждать, когда в бюджете появятся деньги на электроснабжение, а подключиться к соседним садовым товариществам "Водопадное" и "Дружба". Корреспондент РИА Новости связался с жильцами тех поселений и выяснил, что они проводили свет за свой счет еще в 2010 году, без участия властей. Но в 2018-м чиновники по согласованию с председателями товариществ забрали сети.
Волонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. 29 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Волкодав
Туапсе возвращается к жизни после наводнения: чистит улицы и считает убытки

Мародеры и поваленные деревья

Надо сказать, что в садовые товарищества сейчас попасть еще сложнее, чем в "Горную долину", — там снесло мост, повалило деревья. Один из местных жителей Денис Драбушев (фамилия изменена по его просьбе) объяснил РИА Новости, что в кооперативах на постоянной основе проживало несколько семей, которые теперь отрезаны от внешнего мира. "Те, кто живет на дальних дачах, пробираются через поваленные деревья. Кто смог, тот самостоятельно эвакуировался, но только на пятые сутки, когда упал уровень воды. Однако надолго дом не бросишь, потому как уже объявились мародеры — лазят ночью и обворовывают дачи", — сетует он.

© Фото предоставлено местными жителями поселка Последствия наводнения в селе Цыпка Туапсинского района Краснодарского края
© Фото предоставлено местными жителями поселка
Последствия наводнения в селе Цыпка Туапсинского района Краснодарского края

Сами виноваты

У главы Вельяминовского поселения Урванцева другое видение происходящего. Он рассказал РИА Новости, что все вопросы на контроле и решаются по мере возможности. В частности, чиновник заявил, что до садового товарищества он сам доезжал на легковой машине.

Комментируя проблемы микрорайона "Горная долина", он отметил: людей при заселении предупреждали, что инфраструктура еще не готова.

"Но они все равно настаивали", — сказал он. При этом Урванцев уточнил, что проблема создания условий решалась планово, но наводнение внесло коррективы. После того как мы попросили назвать точные сроки, чиновник бросил трубку и перестал отвечать на звонки.

В пресс-службе администрации Туапсинского района рекомендовали направить официальный запрос и дать время на проработку подробного ответа.

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