МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Требования идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона не скажутся на добропорядочных пользователях, при этом злоумышленники при такой идентификации смогут перейти в нерегулируемые сервисы, полагает эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин.
"Функционально для пользователей изменений никаких не будет, просто в одночасье или заблаговременно сайт или приложение попросит проверить ваш сотовый телефон, а после указать подтверждающую sms", — сказал РИА Новости Щельцин.
При этом злоумышленниками, по его мнению, будет несложно перейти в другую неконтролируемую сеть, "однако наиболее позитивный момент заключается в том, что нарушители, больше не смогут докучать добропорядочным пользователям, предлагать им противоправный контент, противоправные действия и так далее".