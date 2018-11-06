МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Требования идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона не скажутся на добропорядочных пользователях, при этом злоумышленники при такой идентификации смогут перейти в нерегулируемые сервисы, полагает эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин.

Сегодня кабмин РФ утвердил правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Согласно документу, при такой идентификации мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от него идентификация считается непройденной, и мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю. Также предусмотрена повторная идентификация при смене номера или сведений об абоненте. Правила вступают в силу через 180 дней.

"Функционально для пользователей изменений никаких не будет, просто в одночасье или заблаговременно сайт или приложение попросит проверить ваш сотовый телефон, а после указать подтверждающую sms", — сказал РИА Новости Щельцин.

При этом злоумышленниками, по его мнению, будет несложно перейти в другую неконтролируемую сеть, "однако наиболее позитивный момент заключается в том, что нарушители, больше не смогут докучать добропорядочным пользователям, предлагать им противоправный контент, противоправные действия и так далее".