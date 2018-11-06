Москвичей предупредили о тумане в ночь на среду

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о тумане с вечера 6 ноября до утра 7 ноября.

"По информации Росгидромета, вечером 6 ноября с сохранением до 10.00 часов 7 ноября в Москве местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС также напомнили водителям о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также посоветовали избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.