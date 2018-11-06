ВЕНА, 6 ноя — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен длительным арестом издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова и призывает освободить журналиста.

Суд Центрального района Калининграда 26 сентября продлил срок содержания под стражей Рудникова, которого обвиняют в вымогательстве, до марта 2019 года.

"Продолжительный арест Игоря Рудникова длительностью более года и повторное продление его задержания сильно тревожит и вызывает серьезное беспокойство. Я призываю российские власти освободить журналиста и позволить ему продолжить его важную журналистскую работу без лишнего вмешательства", — заявил Дезир. Его заявление распространила пресс-служба ОБСЕ.

Издатель газеты "Новые колеса" и уже бывший депутат калининградской областной думы Рудников находится под стражей с начала ноября 2017 года. Его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.

В ноябре 2017 года прокуратура Калининградской области выяснила, что в августе 2013 года Рудников получил грин-карту США сроком действия до марта 2026 года. Он скрыл этот факт, а также не указал, что имеет вид на жительство другой страны во время избирательной кампании 2016 года, что противоречит закону о статусе депутата областной думы, из-за чего и лишился депутатского статуса.

Еще одним фигурантом уголовного дела о вымогательстве является бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе Александр Дацышин. Он обвиняется в пособничестве в вымогательстве. С начала ноября 2017 года Дацышин находился в своем доме в Калининградской области под домашним арестом. Суд продлил нахождение под домашним арестом до 17 марта 2019 года, посчитав возможным изменить условия домашнего ареста — разрешил пользоваться телефоном и интернетом для связи с близкими родственниками, адвокатами и судом, а также позволил ежедневные двухчасовые прогулки.