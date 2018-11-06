В Подмосковье участковые терапевты поликлиник перестанут выезжать на дома

КРАСНОГОРСК (Московская область), 6 ноя — РИА Новости. Участковые терапевты подмосковных медучреждений перестанут выезжать к пациентам на дом в рамках проекта "Добрая поликлиника" к концу следующего года, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев на брифинге, посвященном приоритетным задачам в системе здравоохранения Подмосковья на 2019 год.

"Мы предложим участковым терапевтам не ходить по вызовам на дом с тем, чтобы это время, которое они сейчас тратят на походы по квартирам, освободить на работу в поликлинике. Участковый врач-терапевт сможет в два раза больше принять пациентов в поликлинике, и все желающие смогут к нему попасть", — сказал Матвеев.

Министр также отметил, что вызовы на дом будет обслуживать специально созданная мобильная служба неотложной помощи, которая будет работать с 8.00 до 20.00 или с 8.00 до 23.00 в зависимости от необходимости.

Помимо работы в поликлинике участковые терапевты продолжат выезжать на дом к детям до семи лет и к лежачим больным. Благодаря проекту также сократится время ожидание приема специалиста. Время ожидания участкового врача по записи составит не более 24 часов.

Изменения в рамках проекта "Добрая поликлиника" будут изначально внедрены в шести поликлиниках региона: в Видном, Балашихе, Красногорске, Талдоме, Луховицах и Раменском районе. В первом полугодии 2019 года планируется распространить проект на поликлиники еще 20 муниципалитетов, а к концу года — на медучреждения всего региона.