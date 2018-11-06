ФАС оштрафовала Burger King за непристойный смысл в рекламе

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала сеть ресторанов быстрого питания Burger King на 100 тысяч рублей за использование в рекламе графической "игры слов", отсылающей к бранной лексике, отмечается в сообщении службы.

Претензии службы вызвал слоган "ЕдАЛ ТАКОЕ?", все буквы которого кроме второй в первом слове — прописные, кроме того, по начертанию она напоминает букву "б". Спорная реклама была размещена на автомобиле и распространялась в одном из районов Ярославля.

"Сегодня, 6 ноября 2018 года, комиссия ФАС России назначила штраф в размере 100 тысяч рублей сети ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг". Ранее ведомство признало действия компании нарушающими закон о рекламе и выдало ей предписание о прекращении нарушения", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, экспертная оценка подтвердила наличие в спорной рекламе нарушения установленного законом запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений.