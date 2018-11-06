Комитет Госдумы поддержал проект о двух отсрочках от армии для студентов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении, сообщил во вторник журналистам глава думского комитета Владимир Шаманов.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и первый зампред этого комитета Андрей Красов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, обеспечивающий равные возможности молодым людям призывного возраста для непрерывного образования.

Шаманов сообщил журналистам во вторник, что комитет принял решение поддержать законопроект.

Конституционный суд в апреле этого года разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. Суд признал несоответствующим Конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз. До решения суда магистранты не могли получить отсрочку, если уже дважды воспользовались ею — в школе и бакалавриате.

Как поясняла Яровая, законопроектом устраняется правовая коллизия и молодым людям предоставляется право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.