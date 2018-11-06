Комитет Госдумы поддержал проект о двух отсрочках от армии для студентов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении, сообщил во вторник журналистам глава думского комитета Владимир Шаманов.
Шаманов сообщил журналистам во вторник, что комитет принял решение поддержать законопроект.
Конституционный суд в апреле этого года разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету. Суд признал несоответствующим Конституции подпункт "а" пункта 2 статьи 24 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз. До решения суда магистранты не могли получить отсрочку, если уже дважды воспользовались ею — в школе и бакалавриате.
Как поясняла Яровая, законопроектом устраняется правовая коллизия и молодым людям предоставляется право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.