Правительство ввело запрет на анонимное пользование мессенджерами

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона. Постановление опубликовано на сайте исполнительного органа.

Сервисами смогу пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Новые правила вступят в силу через 180 дней.

Ответственность за проверку информации о корректности номера будет лежать на администраторах мессенджера. Сотовый оператор должен будет обрабатывать запрос от мессенджера в течение двадцати минут. Помимо этого мобильные операторы буду хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.

Процесс индентификации нужно будет пройти тем, кто уже пользуется приложениями, но информация оператора и сервиса не совпадает. В случае изменения данных пользователь должен снова идентифицироваться.

Анонимность или безопасность

По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров препятствует расследованию преступлений.

Тем не менее, эксперты настороженно отнеслись к инициативе. Например, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков полагает, что иностранцы могут столкнуться с проблемами из-за использования SIM-карт своих стран. Кроме того, может появиться нелегальный оборот зарубежных SIM-карт.

Директор проектного направления Group-IB Антон Фишман уверен, что нововведения могут ограничить работу иностранных сервисов.

"С практической точки зрения, это может привести к жесткому ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся действующим международным законодательством в сфере хранения и обработки персональных данных", — рассказал Фишман.

Теория и практика

Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц считает, что реализовать деанонимизацию будет технически сложно.

"Технически реализовать сложно…. Если честно, не понимаю как обеспечить связку сотового оператора, магазина приложений и устройства. Более того, есть масса других способов как пользователю зарегистрироваться в новом мессенджере", — считает Лифшиц.

В свою очередь, юрист Дмитрий Борзых предложил ввести уголовную ответственность за незаконную продажу SIM-карт, а потом уже приступить к проверке идентификации в мессенджерах.

"Инициатива отличная, но пока власти не введут уголовную ответственность за продажу SIM-карт без документов, все это бессмысленно. Если "левую" симку можно купить в переходе, то как операторы смогут отслеживать владельцев? Никак", — оценил инициативу эксперт.

Он добавил, что реальные сроки упростят контроль за распространением SIM-карт.