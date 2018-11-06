МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал концепцию законопроекта об увеличении вдвое размера долга, при котором гражданину может быть ограничен выезд за границу.

"Реализация положений законопроекта содержит в себе риски снижения исполнительской дисциплины и может стать фактором, способствующим увеличению просроченной задолженности граждан", — отмечается в заключении комитета.

Сейчас при наличии задолженности 30 тысяч рублей и более судебный пристав вправе временно ограничить должнику выезд за границу. Такое ограничение возможно и в случае если по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения требований по уплате данного долга должник их не исполнит, а сумма задолженности превысит 10 тысяч рублей.

Документ, внесенный депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Вадимом Деньгиным, Борисом Пайкиным и Андреем Свинцовым, увеличивает размер такого "невыездного" долга до 60 тысяч и 20 тысяч рублей, соответственно. Это касается неоплаченных штрафов, услуг ЖКХ, налогов, непогашенных займов в банках, напоминают они.

Данные изменения не затрагивали долги по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением. Выезд за границу в этом случае мог быть временно ограничен, как и сейчас, в случае если такой долг превысит 10 тысяч рублей.

Депутаты от ЛДПР считают, что существующий размер "невыездного" долга позволяет включать в список невыездных огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении. В результате, по их мнению, многие даже добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не представляется возможным.