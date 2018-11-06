МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал концепцию законопроекта об увеличении вдвое размера долга, при котором гражданину может быть ограничен выезд за границу.
Сейчас при наличии задолженности 30 тысяч рублей и более судебный пристав вправе временно ограничить должнику выезд за границу. Такое ограничение возможно и в случае если по истечении двух месяцев со дня окончания срока добровольного исполнения требований по уплате данного долга должник их не исполнит, а сумма задолженности превысит 10 тысяч рублей.
Документ, внесенный депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Вадимом Деньгиным, Борисом Пайкиным и Андреем Свинцовым, увеличивает размер такого "невыездного" долга до 60 тысяч и 20 тысяч рублей, соответственно. Это касается неоплаченных штрафов, услуг ЖКХ, налогов, непогашенных займов в банках, напоминают они.
Депутаты от ЛДПР считают, что существующий размер "невыездного" долга позволяет включать в список невыездных огромное количество вполне добропорядочных граждан, по каким-либо причинам не живущих по месту прописки и не получивших своевременно копии постановлений по делу об административном правонарушении. В результате, по их мнению, многие даже добросовестные плательщики оказываются в ситуации, когда погасить образовавшуюся задолженность вовремя не представляется возможным.