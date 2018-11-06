Новые правила ограничат работу зарубежных мессенджеров, считает эксперт

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новые правила по идентификации российских пользователей в мессенджерах по номеру телефона ограничат работу иностранных мессенджеров, считает директор проектного направления Group-IB Антон Фишман.
Согласно утвержденным правилам, при идентификации пользователя мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. Оператор, в свою очередь, должен предоставить информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора связи идентификация пользователя считается не пройденной. В таких случаях мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю. Данные правила вступают в силу через 180 дней.
"Теоретически реализация этого закона возможна в случае, если будут разрешены все юридические аспекты взаимодействия мессенджеров и операторов сотовой связи (например, оператор мессенджера не может передавать данные об абоненте третьим лицам без его согласия), а также если операторы мессенджеров пойдут на сотрудничество. С практической точки зрения, это может привести к жесткому ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся действующим международным законодательством в сфере хранения и обработки персональных данных", — рассказал Фишман РИА Новости.
Он отметил, что пока из постановления не понятно, какие именно персональные данные будут идентифицировать абонента при взаимодействии операторов сотовой связи с мессенджерами. "Предполагается, что операторы мессенджеров должны заключить специальное соглашение со всеми операторами сотовой связи и передавать им данные, идентифицирующие абонента. В соответствии с законом о персональных данных это можно делать только с согласия абонента", — добавил он.