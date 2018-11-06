Новые правила ограничат работу зарубежных мессенджеров, считает эксперт

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новые правила по идентификации российских пользователей в мессенджерах по номеру телефона ограничат работу иностранных мессенджеров, считает директор проектного направления Group-IB Антон Фишман.

Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, свидетельствует опубликованное во вторник постановление кабмина.

Согласно утвержденным правилам, при идентификации пользователя мессенджер будет направлять оператору связи электронный запрос о наличии абонентского номера. Оператор, в свою очередь, должен предоставить информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора связи идентификация пользователя считается не пройденной. В таких случаях мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю. Данные правила вступают в силу через 180 дней.

"Теоретически реализация этого закона возможна в случае, если будут разрешены все юридические аспекты взаимодействия мессенджеров и операторов сотовой связи (например, оператор мессенджера не может передавать данные об абоненте третьим лицам без его согласия), а также если операторы мессенджеров пойдут на сотрудничество. С практической точки зрения, это может привести к жесткому ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся действующим международным законодательством в сфере хранения и обработки персональных данных", — рассказал Фишман РИА Новости.

Он отметил, что пока из постановления не понятно, какие именно персональные данные будут идентифицировать абонента при взаимодействии операторов сотовой связи с мессенджерами. "Предполагается, что операторы мессенджеров должны заключить специальное соглашение со всеми операторами сотовой связи и передавать им данные, идентифицирующие абонента. В соответствии с законом о персональных данных это можно делать только с согласия абонента", — добавил он.

Эксперт также указал, что после вступления новых правил в силу операторам мессенджеров придется хранить и обрабатывать персональные данные пользователей для идентификации телефонного номера, самого абонента и дальнейшего сопоставления полученной информации в базе оператора сотовой связи. "Важно, что в соответствии с 152-ФЗ (закон "О персональных данных") такие данные в обязательном порядке необходимо хранить и обрабатывать на территории РФ", — отметил он.