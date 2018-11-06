Провалившийся в яму с кипятком петербуржец остается в реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, провалившийся в яму с кипятком в зоне работ по устранению дефекта трубопровода в Колпинском районе, остается в реанимации больницы в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости во вторник представитель ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" ("ТЭК СПб"), в ведении которого находится теплотрасса.

Как сообщалось ранее, в субботу ночью во время устранения дефекта трубопровода в Колпинском районе на Октябрьской улице пострадал молодой человек 1995 года рождения, который, по свидетельству очевидцев, был сильно пьян. По данным ГУП "ТЭК СПб", оказавшись в зоне разлива горячей воды несмотря на ограждения и предупреждения дежурных, он получил ожоги и был госпитализирован в НИИ имени Джанилидзе. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщало об организации доследственной проверки.

"Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового отделения НИИ имени Джанелидзе. У него ожоги 78% (поверхности тела)", — сказала представитель "ТЭК СПб".

По ее словам, предприятие поддерживает связь с родственниками молодого человека, расходы на лечение будут компенсированы. "Все необходимое лечение ему предоставляется и будет оплачено согласно договору о страховании третьих лиц", — отметила собеседница агентства.