МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в мае этого года депутатами от "Единой России". Согласно документу, поправками в КоАП предлагается ввести для граждан административные штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что рассмотрение дел о таких административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы будут составляться полицейскими.

Также подчеркивается, что инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию.