Глава Минприроды ответил на идею ввести экосбор со стивидоров в Находке

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин ответил на идею ввести экологический сбор с углеперевалочных компаний Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль.

Ранее во вторник врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поручил ввести экологический сбор с углеперевалочных компаний Находки из-за жалоб местных жителей.

"У нас, на мой взгляд, на федеральном уровне достаточно много сделано для того, чтобы эти вопросы решать. Если какой-то местный налог считается правильным и возможным, конечно, губернатор вправе это сделать", — сказал журналистам Кобылкин, отвечая на вопрос о необходимости ввода экологического сбора на углеперевалочные компании на федеральном уровне.

"Я знаю, что предприятия, которые переваливают там уголь, занимаются этой проблемой, она очень острая, это связано с ветрами, в первую очередь тем, что там непростая роза ветров", — отметил он. "Конечно, этот вопрос будет периодически беспокоить жителей. Тот план, который сегодня там реализуется, очень важен. Его просто надо доделать до конца", — сказал Кобылкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Кожемяко во вторник провел совещание с руководителями стивидорных компаний Находки, администрации города и контрольными органами. Перед этим он встретился с жителями мыса Астафьева, которые вновь рассказали об угольной пыли.

Власти региона ранее сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ (сейчас — вице-премьер, руководитель аппарата правительства) Константин Чуйченко в середине февраля поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки. Проблемой также заинтересовался Гринпис, который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.