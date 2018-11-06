Синоптики рассказали, когда москвичам ждать приход зимы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Зима наступит в Москве на 7-10 дней позже климатической нормы, согласно долгосрочным прогнозам, первый снег ляжет в столице только в самых последних числах ноября, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зимы вообще не видно на горизонте. Если снег где-то ляжет, то, как и положено, 28 ноября по климату, и выпадет буквально несколько сантиметров. Наступление климатической зимы также придет с задержкой как минимум на 7-10 дней", — сказал Тишковец агентству во вторник.

Он уточнил, что по климату зима приходит в город 10 ноября, но в этом году она наступит заметно позже.

"Снежок первый ляжет в конце ноября, но это пока только долгосрочные прогнозы", — добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что ноябрь в Москве выдастся необыкновенно солнечным и сухим.