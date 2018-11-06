Правительство утвердило запрет на анонимное пользование мессенджерами

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующее постановление опубликовал кабмин.

Сервисы будут доступны только тем, на кого оформлен номер телефона. Правила вступят в силу через 180 дней.

Проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. Сотовому оператору дается двадцать минут на обработку запроса от сервиса.

Кроме того, сотовые операторы будут вносить в свои базы данные сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.

Те, кто уже пользуется приложениями, не будут проходить идентификацию, если информация оператора и сервиса совпадет. При изменении данных пользователь должен снова пройти идентификацию.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров мешает расследовать преступления.

В свою очередь, эксперты скептически отнеслись к инициативе. Так, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что с проблемами могут столкнуться иностранцы с SIM-картами своих стран. К тому же может начаться незаконная продажа SIM-карт зарубежных операторов.