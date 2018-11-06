Свердловскую чиновницу отстранили от должности после заявления о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, заявившую, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, отстранили от должности на время проведения проверки, сообщили в департаменте информполитики губернатора.YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. Она заявила, что о молодых людях должны заботиться родители, потому что государство их не просило рожать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание чиновницы некорректным и обещал разобраться в ситуации.
Глава региона также высказал свое мнение по поводу государства и молодежи. "С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — сказал он.