Свердловскую чиновницу отстранили от должности после заявления о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, заявившую, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, отстранили от должности на время проведения проверки, сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. Она заявила , что о молодых людях должны заботиться родители, потому что государство их не просило рожать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание чиновницы некорректным и обещал разобраться в ситуации.

Глава региона также высказал свое мнение по поводу государства и молодежи. "С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — сказал он.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она возглавила департамент молодежной политики Свердловской области.

Позже Глацких попыталась объяснить свои слова, признав, что "не сумела выразиться корректно". Она уточнила, что суть высказывания заключалась в том, что "семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе".