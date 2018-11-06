Из больниц выписали трех пострадавших в керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Семь пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи из 26 изначально госпитализированных в больницы Крыма остаются на стационарном лечении, три человека с конца прошлой недели были выписаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.

"На стационарном лечении в лечебных учреждениях Крыма остаются 7 пострадавших из 26 госпитализированных изначально в крымские больницы, трое в Керчи и четверо в Симферополе, из них пятеро — дети. Состояние двух человек — средней степени тяжести, пятерых — легкое", — сообщила собеседница агентства.

По состоянию на утро пятницы в крымских лечебных учреждениях оставалось 10 пострадавших.

Власти Крыма сообщили, что на прошлой неделе завершили выплаты из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже, всего выплачено 26 миллионов рублей.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.