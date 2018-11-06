СМИ: использование мессенджеров по чужим номерам хотят запретить

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российское правительство разработало проект проверки пользователей мессенджеров, согласно которому сервисами смогут пользоваться только те, на кого оформлен номер телефона, что обеспечит безопасную коммуникационную среду, пишет газета "Известия" со ссылкой на проект постановления.

Согласно публикации, в проекте документа о правилах идентификации пользователей мессенджеров говорится, что сотовые операторы будут вносить в свои базы данных сведения о том, в каких приложениях переписываются их клиенты. Информацию сотовым компаниям будут передавать сами организаторы сервисов.

"Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом", — прокомментировал проект закона "Известиям" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, мессенджер — это зона приватного общения, где незнакомые друг другу люди могут вступить в диалог. В ходе такого общения для каждого важно понимать, кто на самом деле "на другом конце линии".

"В условиях, когда мессенджеры доступны для анонимной регистрации абонентов, они становятся благоприятной коммуникационной средой для различных неприятных и небезопасных явлений — назойливых рекламных рассылок, массового распространения недостоверной информации, разного рода мошенничества", — отметил глава Роскомнадзора.

Сообщается, что если пользователь мессенджера поменяет информацию о себе или изменит оператора связи, он должен будет пройти идентификацию повторно. Что касается граждан, которые сейчас пользуются мессенджерами, если информация сотовых операторов о них совпадет с той, которой располагает организатор сервиса, их идентификация будет считаться пройденной.

Жаров отметил, что для взаимодействия между оператором и организатором мессенджера потребуются небольшие средства либо не потребуются совсем. Он добавил, что у компаний уже есть все необходимое оборудование и технологии для реализации условий постановления.