Около 20 белых медведей с детенышами "окружили" село на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Группа белых медведей с детенышами бродит у национального села Рыркайпий на Чукотке в ожидании подхода льда и иногда из любопытства заходит в населенный пункт, сообщила РИА Новости уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова.

"Сейчас у села отмечается скопление белых медведей — это и взрослые, и детеныши. Через наше село проходит миграционный путь медведей. Они ждут, когда придут или встанут льды. Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства. Группа "Медвежий патруль" выезжает и отпугивает их из шумовых устройств", — отметила собеседница.

По ее словам, из-за изменения климата сейчас ледовый покров устанавливается позже. Из года в год даты образования ледового поля варьируются, в прошлом году медведи также в это время бродили у села.

Как рассказала РИА Новости руководитель "Медвежьего патруля" села Рыркайпий Татьяна Миненко, сейчас у села отмечено около 20 этих хищников. "В прошлом году медведи также собирались в этом районе в ожидании льдов, тогда их было поменьше", — сказала она.

Помимо того, что медведей отпугивают от населенного пункта, им организуют кормовые точки, чтобы они не приближались к жилью.

"Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят. Одна из точек – примерно в километре от села, так нам проще присматривать за этими хищниками", — сказала Миненко.

Она отметила, что медведи ждут, когда пойдет шуга, лед. В это время они питаются моржами, в том числе погибшими, на берегу. Когда ледовое поле установится, звери с уверенностью уходят в море и там добывают нерп.

Сельское поселение Рыркайпий Иультинского района находится на берегу Северного Ледовитого океана, недалеко от городского поселения Мыс Шмидта. В переводе с чукотского языка "Рыркайпын" означает "моржовый запор", или "участок суши, выступающий далеко в море и заграждающий дорогу моржам", что объясняется большим количеством моржей на неподалеку расположенном лежбище у побережья Чукотского моря.