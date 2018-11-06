Шнуров посвятил стих высказавшейся о молодежи свердловской чиновнице

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стих, в котором выразил свое отношение к высказыванию свердловской чиновницы Ольги Глацких о молодежи.

В стихотворении Шнуров называет Глацких "вещей Ольгой" и "благодарит" ее за прямоту в своем высказывании.

"Мы биомасса, человеческая слизь.

Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка,

Мы ни к чему вообще-то родились.

Но в этом виноваты наши предки", — пишет музыкант.

Ранее на YouTube появилось видео встречи руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что у молодежи складывается такое мнение, что государство ей все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно".

Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что государство не просило их рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным и пообещал разобраться в ситуации. Ее заявление также раскритиковали в Госдуме.

Сама чиновница позднее заявила, что ее слова были вырваны из контекста, но принесла извинения.