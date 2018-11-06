Минздрав назвал главные факторы риска заболеваний у россиян

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Неправильное питание, низкая физическая активность и курение стали главными факторами риска развития заболеваний у россиян, по предварительным данным, более 50% прошедших диспансеризацию в 2018 году имеют заболевания, требующие наблюдения у врача, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

"Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12% прошедших диспансеризацию", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, за 9 месяцев 2018 года при проведении диспансеризации 52% россиян были отнесены к 3 группе здоровья, то есть они уже имеют заболевания, требующие наблюдения у врача, отметили в пресс-службе.

В 2018 году диспансеризацию прошли почти 16 миллионов человек, что составляет 69,2% от планируемого числа, уточнили в пресс-службе.

Из числа впервые выявленных заболеваний на первом месте стоят болезни системы кровообращения, они выявляются у каждого 25-го гражданина, прошедшего диспансеризацию, добавили в ведомстве.