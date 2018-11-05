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Общество

Высказавшаяся о молодежи чиновница заработала за год 1,5 млн рублей‍

(обновлено: 00:11 06.11.2018)
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© Фото : РГППУДиректор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фотоДиректор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : РГППУ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство "ничего не должно" молодежи, за 2017 год заработала более 1,5 миллиона рублей. Декларация чиновницы опубликована на сайте регионального правительства.

Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ее собственности указаны два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, квартира площадью 116 квадратных метров и гараж. Помимо этого, в декларации заявлены еще две квартиры. Чиновница также указала в документе автомобили Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

Речь о молодежи

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике, которая с 2016 года возглавляет департамент молодежной политики Свердловской области. На встрече с волонтерами 24 октября она заявила, что молодым людям государство "ничего не должно".

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство в принципе вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — заявила чиновница.

Она также добавила, что госслужащие получают маленькие зарплаты и призвала родителей "вкладываться" в своего ребенка.

Реакция общественности

Кадры выступления Глацких вызвали большой резонанс. В частности, на речь чиновницы отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал ее высказывание "некорректным".

Партия Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имели ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы", — написал он в Instagram.

В Госдуме в ответ на заявления Грацких напомнили ей, что добиться успехов в спорте она смогла в том числе и благодаря государственной поддержке.

"Родившаяся в небольшом ЗАТО в Свердловской области Ольга Глацких смогла реализовать свой безусловный талант и стать олимпийской чемпионкой, потому что имела возможность заниматься в детско-юношеской спортивной школе, затем — в школе олимпийского резерва. Все это государственные учебные заведения. Слава богу, что они существуют", — сказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Архивное фото
© радио Sputnik
Глава агентства по делам молодежи отреагировал на слова уральской чиновницы

По мнению члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, руководство региона должно объявить Глацких выговор, а сама она — извиниться. Он также предположил, что чиновница имела в виду "что-то другое". Парламентарий напомнил, что ее задача заключается в том, чтобы стимулировать молодежь принимать участие в различных программах и привлекать инвестиции.

Раскритиковал Глацких и сенатор Алексей Пушков. Комментируя высказывания директора департамента молодежной политики, от отметил, что с такими чиновниками в России "вообще рожать перестанут".

Вырвано из контекста

Сама Глацких заявила телеканалу "360", что ее высказывания нельзя вырывать из контекста беседы, а нападки на нее назвала "клеветой".

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : партия "Единая Россия"
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"Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство — лишь помощник в этом вопросе", — пояснила она.

Похожий скандал ранее произошел в Саратовской области. Министр труда области Наталья Соколова поспорила с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о том, какой суммы достаточно для полноценного питания в месяц. Чиновница утверждала, что 3,7 тысячи рублей вполне хватит, указав оппоненту, что "макарошки стоят всегда одинаково". После этого ее отправили в отставку.

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