Российские политики раскритиковали слова уральской чиновницы о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Российские политики и представители органов власти раскритиковали слова руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она возглавила департамент молодежной политики Свердловской области.

Выступление чиновницы

Встреча с волонтерами, на которой выступала Глацких, состоялась еще 24 октября, однако видео со словами чиновницы вызвало общественный резонанс только в понедельник.

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство в принципе вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", — сказала Глацких. Видео выступления чиновницы выложено на YouTube.

Она добавила, что зарплаты у госслужащих "трехкопеечные". "Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. И родители считают, что их ребенок — самый лучший, самый талантливый, самый эксклюзивный. Это нормальная позиция. Но, извините меня, если вы так считаете, то вы тогда вместе с государством вкладывайтесь в своего ребенка", — заявила глава департамента молодежной политики.

Губернатор обещает разобраться

Похожий скандал ранее произошел в Саратовской области, где министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова поспорила с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку.

Первым на слова чиновницы отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в соцсети Instagram.

"Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться", — написал губернатор.

Глава региона добавил, что государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, "безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять".

"Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имели ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной", — заключил Куйвашев.

Декларация чиновницы

Сама Ольга Глацких — человек небедный, за 2017 год она заработала более 1,5 миллиона рублей, следует из декларации на сайте регионального правительства.

У чиновницы в собственности находятся два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, квартира площадью 116 "квадратов" и гараж, кроме того, в ее пользовании еще две квартиры. Из транспортных средств она задекларировала Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140. Годом ранее, когда Глацких стала главой регионального департамента, ее годовой доход, согласно декларации, составлял 4,25 миллиона рублей.

В Госдуме Глацких напомнили о причастности государства к ее спортивным успехам. Так, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что нынешняя чиновница смогла реализовать свой талант и стать олимпийской чемпионкой благодаря, в том числе, и занятиям в государственных спортивных школах.

"Можно научить чиновника красиво говорить или, в крайнем случае, держать язык за зубами, однако поменять его отношение к людям вряд ли удастся. Кстати, родившаяся в небольшом ЗАТО в Свердловской области Ольга Глацких смогла реализовать свой безусловный талант и стать олимпийской чемпионкой, потому что имела возможность заниматься в детско-юношеской спортивной школе, затем — в школе олимпийского резерва. Все это государственные учебные заведения. Слава богу, что они существуют. Слава богу, что наше государство не прислушивается к отдельным своим представителям и продолжает числить обязательства перед подрастающим поколением по разряду основных", — сказала Ямпольская РИА Новости.

Она заметила, что высказывание чиновницы свидетельствует о ее личностной и профессиональной незрелости. "Может быть, просто рановато занимать такие посты в 29 лет?" — заявила Ямпольская.

Сделать выговор

Глава думского комитета считает, что, видимо, чиновнице хотелось напомнить молодежи о важности личной инициативы и совместных усилий гражданина и власти. "Но когда самонадеянный человек вещает от имени государства и фактически говорит: вы нам не нужны, ваша жизнь — это ваша проблема? В этой нотации глубокое неуважение к собеседникам, вот что прискорбнее всего", — заключила Ямпольская.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что Ольга Глацких должна извиниться за высказывания, а руководству региона стоит сделать выговор чиновнице.

"Сейчас многие накинутся на эту чиновницу, но мне кажется, что она не совсем правильно и точно выразилась и имела в виду что-то другое. Думаю, что она должна немедленно извиниться перед ребятами, с которыми она общалась, а руководитель региона должен сделать ей замечание, может быть, даже выговор. Ее задача как раз молодежь стимулировать, вовлекать в различные программы, привлекать инвестиции от руководства области", — заявил РИА Новости Свищев.

Депутат подчеркнул, что "именно государство создает огромное количество программ для поддержки молодежи, стимулирует рождаемость, решает демографические проблемы, это как раз государственные задачи".

Глава думского комитета Михаил Дегтярёв считает, что "Глацких нечаянно сказала правду". "Судя по всему, она обращалась к людям 18+, то есть зачатым и рожденным до 2000 года. Так все верно: в 1990-е государство не просило родителей нынешней молодежи рожать. Государство вообще еле дышало", — заметил он. Парламентарий подчеркнул, что само высказывание чиновницы возмутительно и заслуживает осуждения. "Это говорит о плохой кадровой работе в регионе", — добавил Дегтярев.

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, в стране "вообще рожать перестанут".

"Государство не просило ваших родителей вас рожать". С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут. Возможно, этому директору дети — обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Непонимание роли государства

Высказывание чиновницы Свердловской области о роли государства в жизни молодежи говорит о некомпетентности и непонимании госполитики, заявила член президиума генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Должностное лицо, позволившее себе подобное публичное высказывание, тем самым показывает собственную некомпетентность и демонстрирует полное незнание государственной политики, главной ценностью которой является человек и его благополучие", — приводит слова депутата пресс-служба партии.

Аршинова уверена, что руководство Свердловской области адекватно отреагирует на ошибки подчиненных и не допустит их впредь. По словам депутата, государство прилагает колоссальные усилия для защиты интересов молодежи, создавая возможности для ее развития во всех сферах творческой, научной и профессиональной деятельности, отмечается в сообщении.

"Власти постоянно поддерживают традиционные институты, такие как семья, школа, социум. Под особым контролем находятся вопросы рождаемости и защиты материнства и детства, в том числе реализуются такие программы, как материнский капитал, система различных социальных выплат, иные программы поддержки семей с детьми", — сказала она.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев удивился высказываниям Глацких. Он считает, что именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости.

"Мы удивлены высказываниями директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их крайне некорректными. Со своей стороны хотели бы отметить, что государство всегда заботится о своих гражданах, обеспечивает конституционные гарантии и выполняет социальные обязательства. Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости", — говорится в заявлении.

"Когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы — самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве", — подчеркнул Бугаев.

Первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова заявила РИА Новости, что работать с молодежью и молодежными организациями должны подготовленные, компетентные люди, понимающие, что это — будущее России.

"Молодежь — это будущее нашей страны, вложение в молодежные инициативы, молодежные движения дает отдачу в два-три раза. Очень важно, что на уровне субъектов РФ, в частности, в Башкирии, власть активно поддерживает молодежные организации, их инициативы", — сказала Гумерова.

Комментируя позицию свердловской чиновницы, сенатор отметила: "Стыдно и больно такое слышать".

"Безусловно, подобные места должны занимать компетентные люди, состоявшиеся в жизни, готовые делиться своим опытом с молодежью", — заключила она.