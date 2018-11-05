МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пресс-служба столичного главка МЧС предупреждает москвичей о сильном тумане с вечера понедельника до утра вторника.

"По информации синоптиков Росгидрометцентра вечером пятого ноября с сохранением до 10.00 шестого ноября в Москве местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров, местами до 50 метров", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.