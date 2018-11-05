Стал известен доход свердловской чиновницы, высказавшейся о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, за 2017 год заработала более 1,5 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.

Согласно декларации, в 2017 году Глацких заработала 1,525 миллиона рублей. У чиновницы в собственности находятся два земельных участка площадью 900 и 533 квадратных метра, квартира площадью 116 "квадратов" и гараж. Кроме того, в ее пользовании находятся еще две квартиры. Из транспортных средств она задекларировала Mercedes-Benz ML 350 и Лада 212140.

При этом годом ранее, когда Глацких стала главой департамента молодежной политики Свердловской области, ее годовой доход, согласно декларации, составил 4,25 миллиона рублей.

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. На записи женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание чиновницы и обещал разобраться в ситуации. По его мнению, речь может идти как об оговорке, так и о сформировавшейся позиции.

Сама Глацких позднее объяснила, что залог хорошего развития ребенка это семья, а государство выступает лишь в качестве помощника.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.