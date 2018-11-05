Стал известен доход свердловской чиновницы, высказавшейся о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство "ничего не должно" подрастающему поколению, за 2017 год заработала более 1,5 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.
При этом годом ранее, когда Глацких стала главой департамента молодежной политики Свердловской области, ее годовой доход, согласно декларации, составил 4,25 миллиона рублей.
Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. На записи женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило.
Сама Глацких позднее объяснила, что залог хорошего развития ребенка это семья, а государство выступает лишь в качестве помощника.
Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.