МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Руководитель федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев удивлен высказываниями руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких и считает, что именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости.

Ранее на YouTube появилось видео встречи директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "в принципе вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

"Мы удивлены высказываниями директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их крайне некорректными. Со своей стороны хотели бы отметить, что государство всегда заботится о своих гражданах, обеспечивает конституционные гарантии и выполняет социальные обязательства. Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости", — говорится в заявлении.

"Когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы — самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве", — подчеркнул Бугаев.

Похожий скандал ранее произошел в Саратовской области, где министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова поспорила с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что, несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.