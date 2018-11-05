МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Руководитель федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев удивлен высказываниями руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких и считает, что именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости.
"Мы удивлены высказываниями директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их крайне некорректными. Со своей стороны хотели бы отметить, что государство всегда заботится о своих гражданах, обеспечивает конституционные гарантии и выполняет социальные обязательства. Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости", — говорится в заявлении.
"Когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы — самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве", — подчеркнул Бугаев.
Похожий скандал ранее произошел в Саратовской области, где министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова поспорила с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что, несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.
Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.