Медведев рассказал о том, как поддерживает форму

ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Плавание, велосипед, бадминтон и не наедаться на ночь — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, как держит форму.

"Спортом, вообще, должен заниматься практически любой человек, если он хочет быть успешным и востребованным. Я, действительно, и в университете занимался спортом, и в школьные годы. Это была и гребля, и некоторое время я занимался, действительно, атлетикой. В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять. Я плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон, зимой катаюсь на горных лыжах", — сказал Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Он отметил, что увлечений хватает, но найти на них свободное время не всегда удаётся. "Даже в поездках я стараюсь с утра размяться, чтобы быть в форме", — сказал премьер.

Медведев отметил, что не придерживается жёстких диет, но старается есть здоровую пищу. "Китайская еда, на мой взгляд, полезная, потому что она имеет глубокую историю и особые секреты приготовления", — отметил он.

"Ну и конечно не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не очень полезно", — добавил Медведев.