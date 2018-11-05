Медведев рассказал о том, как поддерживает форму

ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Плавание, велосипед, бадминтон и не наедаться на ночь — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, как держит форму.
Он отметил, что увлечений хватает, но найти на них свободное время не всегда удаётся. "Даже в поездках я стараюсь с утра размяться, чтобы быть в форме", — сказал премьер.
Медведев отметил, что не придерживается жёстких диет, но старается есть здоровую пищу. "Китайская еда, на мой взгляд, полезная, потому что она имеет глубокую историю и особые секреты приготовления", — отметил он.
"Ну и конечно не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не очень полезно", — добавил Медведев.