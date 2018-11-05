Глава Свердловской области назвал некорректными слова чиновницы о молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал некорректным высказывание руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не заставляет никого рожать и что оно поэтому ничего не должно молодежи.

Ранее на YouTube появилось видео встречи Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что на сегодняшний день у молодежи складывается такое мнение, что им государство все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "в принципе вообще ничего не должно". Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство их не просило рожать.

"Судя по опубликованному видеоролику, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, выступая в Кировграде, допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи. Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться", — написал губернатор в понедельник в своем Instagram.

Глава региона добавил, что государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, "безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять".

"Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имели ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной", — заключил Куйвашев.

Похожий скандал ранее произошел в Саратовской области, где министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова поспорила с депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что, несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.