Свердловская чиновница заявила детям, что государство им "ничего не должно"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Директор департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития, а не надеяться на государство.

"На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", — заявила чиновница во время встречи с волонтерами молодежных объединений в администрации Кировграда.

Круглый стол состоялся еще 24 октября, позже видео с речью Глацких стало вызвало резонанс в Сети.

Чиновница посетовала, что властям нелегко организовывать мероприятия и финансировать проекты, а также заявила, что чиновники и государственные муниципальные службы работают за "трикопеечные зарплаты". В связи с этим детям, желающим развиваться, следует "совмещать возможности, которые дает государство, и возможности, которые вы изыскиваете либо сами, либо совместно с родителями", добавила чиновница.

"Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба: меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно, вы должны сделать все сами", — подытожила выступление Глацких.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях в художественной гимнастике. В 2016 году она стала главой департамента молодежной политики Свердловской области.

Похожий скандал ранее произошел в Саратовской области. Там министр труда, занятости и миграции региона Наталья Соколова поспорила с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей достаточно для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" и позволила себе еще ряд провокационных заявлений. После этого Соколову отправили в отставку.