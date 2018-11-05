В Севастополе после реконструкции откроют комплекс "Малахов курган"

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя в годы Крымской войны и Великой Отечественной войны "Малахов курган" во вторник торжественно откроется в городе для посетителей после масштабной реконструкции, сообщается на сайте Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

"Малахов курган был заброшен многие годы, там никто не наводил порядок. На его территории обветшали дороги, памятники и мемориальные обозначения, не были продуманы условия для комфортного пребывания посетителей. Инженерные коммуникации тоже находились в неудовлетворительном состоянии. Даже факел Вечного Огня был демонтирован", — приводит слова директора музея Николая Мусиенко сайт организации.

"Сегодня Вечный огонь Малахова кургана возвращен на своё историческое место. В аварийном состоянии находилась и Оборонительная башня. Мне было стыдно перед людьми от заброшенности этого места. А ведь когда-то Малахов курган был главным историческим центром Севастополя", — добавил Мусиенко.

Мемориальный комплекс "Малахов курган" – один из шести объектов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. С 2016 года на его территории были начаты масштабные ремонтно-реставрационные работы и благоустройство, финансируемые министерством культуры РФ по федерально-целевой программе развития Крыма и Севастополя.

На Малаховом кургане отреставрированы Оборонительная башня Корниловского бастиона, орудия Противоштурмовой батареи и батареи Сенявина, место смертельного ранения Нахимова и памятник Корнилову, братская могила русских и французских воинов. Здесь проведены работы по благоустройству, историческое место стало более комфортным для отдыха посетителей, воссозданы исторически достоверные малые архитектурные формы.

Также заменены инженерные коммуникации, восстановлены подпорные стены на входной зоне кургана. Сейчас восстанавливается исторический парк, высаживаются краснокнижные зеленые насаждения. Создана автоматическая система полива, уложено современное травяное покрытие, сообщается на сайте музея.

Церемония торжественного открытия мемориального комплекса после реконструкции состоятся во вторник утром, ожидается, что в ней примут участие не только севастопольцы, но и члены правительства России – вице-премьер правительства России Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский. Приглашены члены городского правительства и парламента, командование Черноморского Флота, курсанты ЧВВМУ имени Нахимова, кадеты, волонтёры, юнармейцы, сотрудники музеев Севастополя и России, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, ветеранские и общественные организации.

После праздничного митинга у Оборонительной башни пройдет церемония возложения цветов к памятникам мемориального комплекса. На площади перед Оборонительной башней состоится концерт. Праздничная программа продлится до вечера и завершится демонстрацией документальных фильмов о Севастополе на Оборонительной башне Малахова кургана.

Малахов курган – комплексный памятник федерального значения, на его территории находятся 22 памятника и мемориальных обозначения, посвященные событиям Крымской(1853-1856 гг.) и Великой Отечественной войн (1941-1945 гг.). Курган находится на Корабельной стороне города, его высота 97 метров над уровнем моря, а площадь 13 гектаров. Своё название курган получил по имени капитана М. М. Малахова, жившего рядом до 1836 года. Впервые на карте Севастополя название появилось в 1851 году.

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