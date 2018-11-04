Симоньян обсуждала с Путиным вопрос возвращения соотечественников

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя – РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что несколько раз обсуждала с Владимиром Путиным вопрос возвращения соотечественников в Россию и что президент озабочен этой темой.

По ее словам, тема поднималась несколько раз на закрытых встречах. Она отметила, что приводила в пример ситуацию, как в 2001 году Россия выдавала гражданство абхазам.

"Я приводила другой пример. Я говорила: "Назовите мне одну причину, почему Россия стесняется возвращать русских?"… Было видно, что он тоже — я не могу, к сожалению, цитировать, — но скажу, что он очень обеспокоен этой темой, безусловно", — сказала Симоньян в интервью программе "Москва, Кремль, Путин с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

Она добавила, что обрадовалась подписанию президентом концепции миграционной политики.

Симоньян рассказала, что с ситуацией с возвращением соотечественников в Россию она столкнулась, когда началась война в Донбассе.

"У меня была няня с Донбасса, и есть, у нее там осталась вся семья, люди, которые ни в чем не виноваты. Я их помогла перетащить сюда, и со всеми своими знакомыми, контактами, админресурсами до сих пор не смогла сделать им гражданство. Кое-как какие-то документы им выправила и убедилась, через какой ад и унижение проходят эти люди", — добавила она.