Шествие "Русский марш" в Москве завершилось без происшествий

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Согласованное шествие националистов "Русский марш" завершилось без происшествий на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Столичный главк МВД на данный момент не располагает данными о числе участников.

Столкновений между участниками и задержаний также не зафиксировано.

В шествии приняли участие сторонники националистических организаций. Они прошли по улицам Перерва и Люблинская. Шествие закончилось митингом у памятника Солдату Отечества на Люблинской улице, после чего движение по перекрытым улицам открыли.

Шествие сопровождали сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины.

Ранее власти Москвы согласовали девять заявок на проведение 4 ноября митингов и демонстраций, посвященных Дню народного единства, и объединили их в три группы из-за одинаковых маршрутов.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.