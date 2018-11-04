МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Патриотизм вдохновляет на благородные поступки и настоящие прорывы, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле.

"Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность, на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир. Чувство патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти. Эти традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, на настоящие прорывы, на создание подлинных творческих шедевров", — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, День народного единства имеет прежде всего историческое, нравственное, духовное значение.

"Он знаменует верность Отечеству, готовность защищать его, трудиться ради его процветания", — заявил он.

Глава государства принимает участие в торжествах по случаю Дня народного единства. В частности, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетил выставку "Сокровища музеев России", а также вручил премии и награды иностранным общественным и государственным деятелям.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.