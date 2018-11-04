В Москве началось шествие "Русский марш"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Шествие "Русский марш" началось на северо-западе Москвы от станции метро "Октябрьское поле", акция пройдёт по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского и закончится митингом, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Представитель столичного департамента региональной безопасности сообщил ранее, что три группы граждан проведут совместную демонстрацию с 13.30 до 14.30 мск по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митинг с 14.30 до 17.00 мск на улице Маршала Василевского с количеством участников до 5 тысяч человек.

В районе проведения акции усиленные меры безопасности: на входе установлены рамки металлодетекторов, движение по указанным и прилегающим к ним улицам ограничено, а охрану общественного порядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.

"Русский марш" также традиционно проводится 4 ноября. В 2014 году он закончился возбуждением уголовного дела о разжигании ненависти и вражды.