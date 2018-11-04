Работу участка газопровода под Рязанью планируют восстановить к вечеру

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Газпром трансгаз Москва" планирует завершить восстановительные работы на участке магистрального газопровода в Рязанской области, на котором в субботу произошел прорыв, до конца воскресенья, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Газпром трансгаз Москва" планирует завершить восстановительные работы на участке газопровода "Средняя Азия — Центр — 3" в Рязанской области до конца дня 4 ноября", — говорится в сообщении.

"В ремонте газопровода задействовано 52 человека и 15 единиц техники", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о прорыве магистрального газопровода в субботу в районе села Унгор в Путятинском районе Рязанской области. Факел пламени достигал 15 метров в высоту. Отмечалось, что авария не несет угрозы для населения.