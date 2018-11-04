Мэр Уфы запретил чиновникам использовать слова "около" и "ориентировочно"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от подчиненных отказаться от использования в речи неопределенных формулировок, сообщает портал Ufa Time.

Недовольство нового градоначальника вызвали слова "около", "вокруг" и "ориентировочно".

"На кого ориентируемся, что это? Слово "ориентировочно" мне непонятно. Слова "около", "вокруг" давайте уберем вообще", — приводит издание слова Мустафина.

Чиновник также призвал подопечных выражаться конкретнее в общении с подрядчиками и ставить им четкие сроки сдачи объекта.

Ульфат Мустафин возглавляет уфимскую администрацию с 29 октября.