В Москве за прошедшие сутки выпало около 13% месячной нормы осадков

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Около 13% от месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу и за ночь воскресенья, в сумме в городе накопилось 8 миллиметров осадков, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"За ночь выпало 5 миллиметров, за вчерашний день — 3 миллиметра осадков, в сумме за сутки выпало 8 миллиметров осадков при норме для ноября в 58 миллиметров", — рассказал собеседник агентства.

Также синоптик отметил, что из-за плюсовой температуры воздуха осадки на столичных улицах останутся в жидкой форме, не образуя гололёд.