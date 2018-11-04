Вручение государственных наград в Кремле. Прямая трансляция

Владимир Путин вручает государственные награды. Церемония, приуроченная ко Дню народного единства, проходит в Большом Кремлевском дворце.

В частности, президент наградит иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

День народного единства отмечается 4 ноября с 2005 года. Праздничная дата появилась в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.