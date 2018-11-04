Россия отмечает День народного единства

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россияне отметят в воскресенье День народного единства, в одной только Москве пройдут три крупные акции с митингами и шествиями, которые охватят несколько тысяч человек, в парках и на крупных площадях развернутся гуляния. Но отмечать праздник планируют не все россияне, для некоторых он будет просто выходным днем.
День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства в разных городах России политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
Митинги и шествия, кулинарные поединки и эстафеты
В День народного единства в Москве пройдут три массовые акции. Одна из них – демонстрация группы граждан – пройдет от улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" на северо-западе города и завершится митингом на улице Маршала Василевского с количеством участников до 5 тысяч человек.
Еще пять групп граждан проведут с 14.00 до 15.00 совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская на юго-востоке Москвы, после чего состоится митинг численностью до 6 тысяч человек у памятника Солдатам Отечества.
В связи с массовыми акциями в столице временно будет перекрыто движение — с 10.30 по маршруту демонстрантов от метро "Октябрьское поле" по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до метро "Щукинская". С 11.00 автомобилисты не смогут проехать от улицы Перерва до памятника Солдатам Отечества.
Движение будет открываться по мере прохождения колонны демонстрантов.
В Москве "Молодежка ОНФ" примет участие в акции "Россия — это мы". Участники проведут флешмоб, в рамках которого продемонстрируют культурное многообразие страны и поделятся интересными фактами о 85 регионах России.
Отношение к празднику в цифрах
При этом 67% респондентов полагают, что большинство относится к этой дате лишь как к дополнительному выходному, и только 22% — "как к празднику".
По мнению 59% россиян, 4 ноября в качестве Дня народного единства было выбрано правильно (в 2013 году так считали 42% опрошенных). Противоположной точки зрения придерживаются 14% россиян (в 2013 году – 16%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 октября в 104 населенных пунктах 53 регионов России среди 1,5 тысячи респондентов.
Москвичи и петербуржцы меньше празднуют 4 ноября, чем жители сёл и городов с небольшим населением. День народного единства отмечают в городах с населением 500-950 тысяч человек, чем в столицах (48% против 29%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 октября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Данные были взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Праздник не для всех
"Ведь здесь важен даже не конкретный исторический эпизод — восстание Минина и Пожарского — это, скорее, просто символ того, что простые люди, даже в той ситуации, когда государство оказалось недееспособно, могут объединиться для спасения родины", — считает политик.
В "Справедливой России" хотя и назвали этот праздник искусственным, отмечать его все-таки будут, но по-разному. Замглавы фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов рассказал, что 4 ноября партия будет участвовать в общероссийских мероприятиях, приуроченных к этому празднику. "День народного единства на то и день народного единства, чтобы люди отмечали его независимо от политических взглядов, национальной принадлежности, вероисповедания и так далее, тогда это будет единство. Ни одна из партий не должна "тянуть" его только на себя", — сказал парламентарий.
Депутат от КПРФ режиссер Владимир Бортко сообщил, что не принимает 4 ноября за праздничный день и осенью отмечает День Октябрьской революции. По его мнению, главным государственным праздником должен быть не День народного единства, а День крещения Руси.
"Для меня лично день возникновения нашего государства — это крещение Руси Владимиром, ибо это не столько религиозный акт, сколько государственный. Это, собственно, и есть появление нашего государства на свет. Его бы я сделал, вместо 4 ноября, главным государственным праздником России", — поделился своим мнением Бортко.
Популяризация праздника
"Мне кажется, он и с философской, и с нравственной, и с правовой точки зрения значимый для нашего общества. Нужно проводить правовую пропаганду и отмечать его в самых разных форматах, для того чтобы придать ему то смысловое значение, которое вкладывал парламент, устанавливая этот день", — сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Член президентского совета по правам человека Александр Брод полагает, что для популяризации этого праздника нужно больше внимания уделять национальной политике и защите прав всех народов, населяющих Россию. По его мнению, для продвижения идеи праздника нужно усилить работу всех институтов власти и гражданского общества.
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев отметил очень подходящее время для праздничного дня: "осень глубокая, и в эту печальную осеннюю пору выходной очень уместен". "Надо чтобы он еще был насыщен содержанием. Я здесь не пессимист, я думаю, здесь просто времени прошло недостаточно, чтобы праздник сделать частью жизни для всех", — сказал он.