Россия отмечает День народного единства

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россияне отметят в воскресенье День народного единства, в одной только Москве пройдут три крупные акции с митингами и шествиями, которые охватят несколько тысяч человек, в парках и на крупных площадях развернутся гуляния. Но отмечать праздник планируют не все россияне, для некоторых он будет просто выходным днем.

День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства в разных городах России политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

Митинги и шествия, кулинарные поединки и эстафеты



В День народного единства в Москве пройдут три массовые акции. Одна из них – демонстрация группы граждан – пройдет от улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" на северо-западе города и завершится митингом на улице Маршала Василевского с количеством участников до 5 тысяч человек.

Еще пять групп граждан проведут с 14.00 до 15.00 совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская на юго-востоке Москвы, после чего состоится митинг численностью до 6 тысяч человек у памятника Солдатам Отечества.

Кроме того, на Пушкинской площади в центре столицы ЛДПР проведет антивоенный митинг. Ожидается, что на нем выступит бессменный лидер партии Владимир Жириновский. Ожидается, что на митинг придут до 2 тысяч человек.

В связи с массовыми акциями в столице временно будет перекрыто движение — с 10.30 по маршруту демонстрантов от метро "Октябрьское поле" по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до метро "Щукинская". С 11.00 автомобилисты не смогут проехать от улицы Перерва до памятника Солдатам Отечества.

Движение будет открываться по мере прохождения колонны демонстрантов.

Молодежное отделение Общероссийского народного фронта проведет праздничные мероприятия во всех регионах страны. "Молодежка ОНФ" организует на улицах викторины, мастер-классы, кулинарные баттлы и спортивные эстафеты, целый ряд мероприятий разных форматов охватит парки в крупных городах. Для всех желающих будут созданы семейные фотозоны со специальными декорациями, где можно будет сфотографироваться в разных образах.

В Москве "Молодежка ОНФ" примет участие в акции "Россия — это мы". Участники проведут флешмоб, в рамках которого продемонстрируют культурное многообразие страны и поделятся интересными фактами о 85 регионах России.

Отношение к празднику в цифрах



По данным фонда "Общественное мнение", почти 70% россиян считают, что такой праздник, как День народного единства, нужен стране. Еще год назад такой точки зрения придерживалось 78% опрошенных.

При этом 67% респондентов полагают, что большинство относится к этой дате лишь как к дополнительному выходному, и только 22% — "как к празднику".

По мнению 59% россиян, 4 ноября в качестве Дня народного единства было выбрано правильно (в 2013 году так считали 42% опрошенных). Противоположной точки зрения придерживаются 14% россиян (в 2013 году – 16%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 октября в 104 населенных пунктах 53 регионов России среди 1,5 тысячи респондентов.

Согласно исследованию ВЦИОМ, День народного единства стоит у россиян на девятом месте по популярности среди праздников, его отмечают 42% жителей страны. Из тех, кто празднует День народного единства, большинство (45%) — женщины и лишь 39% — мужчины. Среди возрастных групп чаще всего отмечают 4 ноября россияне старше 60 лет (47%) и 45-59 лет (46%).

Москвичи и петербуржцы меньше празднуют 4 ноября, чем жители сёл и городов с небольшим населением. День народного единства отмечают в городах с населением 500-950 тысяч человек, чем в столицах (48% против 29%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 октября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Данные были взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Праздник не для всех



День народного единства будут отмечать многие политики, в частности Жириновский, по мнению которого этот день в перспективе станет главным торжеством, потому что он политически нейтральный и абсолютно народный.

"Ведь здесь важен даже не конкретный исторический эпизод — восстание Минина и Пожарского — это, скорее, просто символ того, что простые люди, даже в той ситуации, когда государство оказалось недееспособно, могут объединиться для спасения родины", — считает политик.

В "Справедливой России" хотя и назвали этот праздник искусственным, отмечать его все-таки будут, но по-разному. Замглавы фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов рассказал, что 4 ноября партия будет участвовать в общероссийских мероприятиях, приуроченных к этому празднику. "День народного единства на то и день народного единства, чтобы люди отмечали его независимо от политических взглядов, национальной принадлежности, вероисповедания и так далее, тогда это будет единство. Ни одна из партий не должна "тянуть" его только на себя", — сказал парламентарий.

Его коллега по партии,актриса Елена Драпеко призналась, что 4 ноября тоже будет праздновать, но свой день рождения, который был накануне, а День народного единства не принимает.

Депутат от КПРФ режиссер Владимир Бортко сообщил, что не принимает 4 ноября за праздничный день и осенью отмечает День Октябрьской революции. По его мнению, главным государственным праздником должен быть не День народного единства, а День крещения Руси.

"Для меня лично день возникновения нашего государства — это крещение Руси Владимиром, ибо это не столько религиозный акт, сколько государственный. Это, собственно, и есть появление нашего государства на свет. Его бы я сделал, вместо 4 ноября, главным государственным праздником России", — поделился своим мнением Бортко.

Популяризация праздника



Отмечая значимость праздника, правозащитники и общественники сходятся во мнении, что работе по пропаганде и популяризации Дня народного единства уделяется недостаточно внимания.

"Мне кажется, он и с философской, и с нравственной, и с правовой точки зрения значимый для нашего общества. Нужно проводить правовую пропаганду и отмечать его в самых разных форматах, для того чтобы придать ему то смысловое значение, которое вкладывал парламент, устанавливая этот день", — сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Член президентского совета по правам человека Александр Брод полагает, что для популяризации этого праздника нужно больше внимания уделять национальной политике и защите прав всех народов, населяющих Россию. По его мнению, для продвижения идеи праздника нужно усилить работу всех институтов власти и гражданского общества.

Первый зампредседателя правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина предлагает в школах и других учебных заведениях больше рассказывать об этом празднике и об истории, разъяснять, что подразумевается под единением и примирением. Общественница также отмечает, что эта дата — прекрасный пример для воспитания гражданской позиции у молодежи.

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев отметил очень подходящее время для праздничного дня: "осень глубокая, и в эту печальную осеннюю пору выходной очень уместен". "Надо чтобы он еще был насыщен содержанием. Я здесь не пессимист, я думаю, здесь просто времени прошло недостаточно, чтобы праздник сделать частью жизни для всех", — сказал он.