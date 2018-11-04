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Общество

Россия отмечает День народного единства

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДень народного единства в Москве. Архивное фотоДень народного единства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россияне отметят в воскресенье День народного единства, в одной только Москве пройдут три крупные акции с митингами и шествиями, которые охватят несколько тысяч человек, в парках и на крупных площадях развернутся гуляния. Но отмечать праздник планируют не все россияне, для некоторых он будет просто выходным днем.

Вид на центр Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве пройдет фестиваль культуры и традиций регионов России

День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства в разных городах России политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

Митинги и шествия, кулинарные поединки и эстафеты

В День народного единства в Москве пройдут три массовые акции. Одна из них – демонстрация группы граждан – пройдет от улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" на северо-западе города и завершится митингом на улице Маршала Василевского с количеством участников до 5 тысяч человек.

Еще пять групп граждан проведут с 14.00 до 15.00 совместное шествие по улицам Перерва и Люблинская на юго-востоке Москвы, после чего состоится митинг численностью до 6 тысяч человек у памятника Солдатам Отечества.

Митинг-концерт Мы едины! в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Путин примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства в Москве
Кроме того, на Пушкинской площади в центре столицы ЛДПР проведет антивоенный митинг. Ожидается, что на нем выступит бессменный лидер партии Владимир Жириновский. Ожидается, что на митинг придут до 2 тысяч человек.

В связи с массовыми акциями в столице временно будет перекрыто движение — с 10.30 по маршруту демонстрантов от метро "Октябрьское поле" по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до метро "Щукинская". С 11.00 автомобилисты не смогут проехать от улицы Перерва до памятника Солдатам Отечества.

Движение будет открываться по мере прохождения колонны демонстрантов.

Фестиваль День народного единства. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Социологи выяснили отношение россиян ко Дню народного единства
Молодежное отделение Общероссийского народного фронта проведет праздничные мероприятия во всех регионах страны. "Молодежка ОНФ" организует на улицах викторины, мастер-классы, кулинарные баттлы и спортивные эстафеты, целый ряд мероприятий разных форматов охватит парки в крупных городах. Для всех желающих будут созданы семейные фотозоны со специальными декорациями, где можно будет сфотографироваться в разных образах.

В Москве "Молодежка ОНФ" примет участие в акции "Россия — это мы". Участники проведут флешмоб, в рамках которого продемонстрируют культурное многообразие страны и поделятся интересными фактами о 85 регионах России.

Отношение к празднику в цифрах

Праздник национальностей пройдет 4 ноября на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Праздник национальностей пройдет 4 ноября на Поклонной горе в Москве
По данным фонда "Общественное мнение", почти 70% россиян считают, что такой праздник, как День народного единства, нужен стране. Еще год назад такой точки зрения придерживалось 78% опрошенных.

При этом 67% респондентов полагают, что большинство относится к этой дате лишь как к дополнительному выходному, и только 22% — "как к празднику".

По мнению 59% россиян, 4 ноября в качестве Дня народного единства было выбрано правильно (в 2013 году так считали 42% опрошенных). Противоположной точки зрения придерживаются 14% россиян (в 2013 году – 16%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 27–28 октября в 104 населенных пунктах 53 регионов России среди 1,5 тысячи респондентов.

Собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В школах России пройдут открытые уроки по истории Дня народного единства
Согласно исследованию ВЦИОМ, День народного единства стоит у россиян на девятом месте по популярности среди праздников, его отмечают 42% жителей страны. Из тех, кто празднует День народного единства, большинство (45%) — женщины и лишь 39% — мужчины. Среди возрастных групп чаще всего отмечают 4 ноября россияне старше 60 лет (47%) и 45-59 лет (46%).

Москвичи и петербуржцы меньше празднуют 4 ноября, чем жители сёл и городов с небольшим населением. День народного единства отмечают в городах с населением 500-950 тысяч человек, чем в столицах (48% против 29%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 28 октября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Данные были взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Праздник не для всех

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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День народного единства знаменует неразрывную связь поколений, заявил Путин
День народного единства будут отмечать многие политики, в частности Жириновский, по мнению которого этот день в перспективе станет главным торжеством, потому что он политически нейтральный и абсолютно народный.

"Ведь здесь важен даже не конкретный исторический эпизод — восстание Минина и Пожарского — это, скорее, просто символ того, что простые люди, даже в той ситуации, когда государство оказалось недееспособно, могут объединиться для спасения родины", — считает политик.

В "Справедливой России" хотя и назвали этот праздник искусственным, отмечать его все-таки будут, но по-разному. Замглавы фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов рассказал, что 4 ноября партия будет участвовать в общероссийских мероприятиях, приуроченных к этому празднику. "День народного единства на то и день народного единства, чтобы люди отмечали его независимо от политических взглядов, национальной принадлежности, вероисповедания и так далее, тогда это будет единство. Ни одна из партий не должна "тянуть" его только на себя", — сказал парламентарий.

Здание Госдумы РФ. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с Днем народного единства
Его коллега по партии,актриса Елена Драпеко призналась, что 4 ноября тоже будет праздновать, но свой день рождения, который был накануне, а День народного единства не принимает.

Депутат от КПРФ режиссер Владимир Бортко сообщил, что не принимает 4 ноября за праздничный день и осенью отмечает День Октябрьской революции. По его мнению, главным государственным праздником должен быть не День народного единства, а День крещения Руси.

"Для меня лично день возникновения нашего государства — это крещение Руси Владимиром, ибо это не столько религиозный акт, сколько государственный. Это, собственно, и есть появление нашего государства на свет. Его бы я сделал, вместо 4 ноября, главным государственным праздником России", — поделился своим мнением Бортко.

Популяризация праздника

Митинг-концерт Мы едины! в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя
Отмечая значимость праздника, правозащитники и общественники сходятся во мнении, что работе по пропаганде и популяризации Дня народного единства уделяется недостаточно внимания.

"Мне кажется, он и с философской, и с нравственной, и с правовой точки зрения значимый для нашего общества. Нужно проводить правовую пропаганду и отмечать его в самых разных форматах, для того чтобы придать ему то смысловое значение, которое вкладывал парламент, устанавливая этот день", — сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Член президентского совета по правам человека Александр Брод полагает, что для популяризации этого праздника нужно больше внимания уделять национальной политике и защите прав всех народов, населяющих Россию. По его мнению, для продвижения идеи праздника нужно усилить работу всех институтов власти и гражданского общества.

1-ая Тверская-Ямская улица в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В День народного единства ограничат движение в двух округах Москвы
Первый зампредседателя правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина предлагает в школах и других учебных заведениях больше рассказывать об этом празднике и об истории, разъяснять, что подразумевается под единением и примирением. Общественница также отмечает, что эта дата — прекрасный пример для воспитания гражданской позиции у молодежи.

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев отметил очень подходящее время для праздничного дня: "осень глубокая, и в эту печальную осеннюю пору выходной очень уместен". "Надо чтобы он еще был насыщен содержанием. Я здесь не пессимист, я думаю, здесь просто времени прошло недостаточно, чтобы праздник сделать частью жизни для всех", — сказал он.

Цветы нации: какие народы живут в России
© Инфографика
Цветы нации: какие народы живут в России

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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serg-doncov
Проще назвать это днём неистовой русификации и выпендрежом руззкава мира.
01:03
04.11.2018
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