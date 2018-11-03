В Мосгордуме хотят ужесточить наказание за "опасные" селфи

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по безопасности может вернуться к обсуждению вопроса об ужесточении наказания за "опасные" селфи после инцидента в метро Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости член комиссии Евгений Герасимов.

В пятницу вечером движение поездов было приостановлено на станции метро "Павелецкая" в Москве после того, как мужчина прыгнул на рельсы и сделал селфи.

"Я согласен, что стоит ужесточать законодательство, и сейчас, после этих праздников, мы обязательно к этому вопросу вернёмся. Это, с моей точки зрения, беспредел, глупость, безнравственность по отношению ко всем и всему, что находится рядом. Конечно, это должно повлечь серьезный штраф", — сказал Герасимов.