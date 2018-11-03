САНТА-КРУС-ДЕ-ЛА-САРСА (Испания), 3 ноя — РИА Новости, Елена Шестернина. На кладбище Санта-Крус-де-ла-Сарсы, небольшого городка, расположенного недалеко от Толедо, среди памятников есть один с надписью на русском языке: "В память о советских военных летчиках, погибших в Испании в период Гражданской войны 1936-1939 годов и похороненных на этом кладбище". На нем семь фамилий. Одна из них — Федор Домбровский.
"Когда погиб дед, моему отцу был всего год, он его не помнил, да и видел, может, один-два раза. Но вся его жизнь стала данью уважения памяти своего отца — он пошел служить, был военным врачом. Хотел разыскать место захоронения, но так и не дожил до этого дня", — сказала РИА Новости внучка Федора Домбровского Ирина Фомина.
В Испанию она прилетела со своей дочерью Евгенией.
"Отец начал искать деда в 1956 году. Он обращался в военкоматы, различные архивы, но ему удалось лишь узнать, что прах покоится где-то в районе Толедо, больше ничего. Папа хотел сюда приехать, чтобы попытаться найти место захоронения, эту братскую могилу, но, поскольку был военнослужащим, дослужился до подполковника, был невыездным. Однако буквально за два года до смерти отца мы случайно узнали о книге Сергея Абросова "Воздушная война в Испании", где есть несколько строк о штурмане Федоре Домбровском, о том бое, в котором он был смертельно ранен", — рассказала Ирина.
В эскадрилье, базировавшейся в Санта-Крус-де-ла-Сарсе, служили около 20 советских летчиков. Несколько из них погибли. О том, что они захоронены на территории муниципального кладбища, российское посольство узнало от испанского полковника Кабальеро дель Нуэво несколько лет назад. Его мать была медсестрой в местном госпитале и хоронила на кладбище умерших в госпитале летчиков. Она рассказала сыну, что здесь покоятся несколько советских солдат. Однако имена только двух из них удалось установить точно — лейтенанты Федор Домбровский и Петр Жарский.
В Санта-Крусе сохранились два дома, где жили летчики, в мэрии есть их фотография на фоне одного из них. Известно место, где находился аэродром, — рядом с подземным убежищем. Мэрия собирается восстановить это памятное место.
Ирина Фомина продолжила поиски через интернет и военные архивы несколько лет назад и случайно нашла информацию об установке памятника на месте захоронения летчиков. "Мой отец уже об этом не узнал. Я хотела обязательно здесь побывать и обратилась в российское посольство в Мадриде. Я очень благодарна всем людям, которые внесли вклад в установление места захоронения моего деда, — и испанцам, и нашим дипломатам", — говорит она.
В памятной церемонии на кладбище Санта-Крус-де-ла-Сарсы участвовали и российские дипломаты, и руководство городка, и представители испанских общественных организаций, которые занимаются поиском братских могил и установлением имен добровольцев, воевавших в составе "Голубой дивизии" на Восточном фронте.
Толерантность и необходимость помнить всех погибших вне зависимости от того, за какие идеалы и на чьей стороне они сражались в самый страшный период XX века, накануне и во время Второй мировой войны, — об этом говорили все, кто пришел в этот день на кладбище.
Два из этих мемориалов находятся один возле другого на кладбище. Рядом с памятником советским летчикам год назад появился памятник, на котором более 70 фамилий — тех, кто был казнен или умер в тюрьмах после Гражданской войны во время франкистских репрессий. Памятник тем, кто сражался на противоположной стороне, стоит в центре города. Он был установлен во время правления Франсиско Франко в 1950-е годы, на нем написаны имена тех, кто погиб, сражаясь на стороне националистов, от рук республиканцев.
"Я не сомневаюсь, что все они, на какой бы стороне ни были, хотели оставить нам, потомкам, лучший мир и лучшую страну. И поэтому защищали свои идеалы", — сказал мэр.
Представитель организации Indortes, которая участвовала вместе с российским посольством в установлении места захоронения и имен советских летчиков, генерал Ортигуэла сказал, что для него "честь присутствовать на мероприятии в память о русском солдате, погибшем во время Гражданской войны в Испании, сражаясь за свои идеалы".
"Мы благодарны русским людям и властям Санкт-Петербурга и Новгорода за ту поддержку, которую они оказывают нам в поисках погибших испанских солдат "Голубой дивизии", которые также сражались за свои идеалы. И в качестве уважения к русскому народу мы приезжаем на кладбище, чтобы почтить память советских летчиков, покоящихся здесь. Это лучший способ преодолеть разницу позиций, которые когда-то привели к противостоянию", — сказал генерал.