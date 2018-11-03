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Общество

Внучка советского летчика нашла могилу деда в Испании

(обновлено: 14:39 03.11.2018)
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© Фото : предоставлено посольством России в Испании Памятная церемония на кладбище кладбище Санта-Крус-де-ла-Сарса, ИспанияПамятная церемония на кладбище кладбище Санта-Крус-де-ла-Сарса, Испания
© Фото : предоставлено посольством России в Испании

САНТА-КРУС-ДЕ-ЛА-САРСА (Испания), 3 ноя — РИА Новости, Елена Шестернина. На кладбище Санта-Крус-де-ла-Сарсы, небольшого городка, расположенного недалеко от Толедо, среди памятников есть один с надписью на русском языке: "В память о советских военных летчиках, погибших в Испании в период Гражданской войны 1936-1939 годов и похороненных на этом кладбище". На нем семь фамилий. Одна из них — Федор Домбровский.

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Спустя 82 года после его гибели и полвека поисков эту могилу впервые посетили родственники — внучка и правнучка советского летчика, сражавшегося за Испанскую Республику.

"Когда погиб дед, моему отцу был всего год, он его не помнил, да и видел, может, один-два раза. Но вся его жизнь стала данью уважения памяти своего отца — он пошел служить, был военным врачом. Хотел разыскать место захоронения, но так и не дожил до этого дня", — сказала РИА Новости внучка Федора Домбровского Ирина Фомина.

В Испанию она прилетела со своей дочерью Евгенией.

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© РИА Новости / Георгий Зельма
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Увидев впервые фотографию деда, которую ей показали сотрудники российского посольства в Испании, она долго молчала. А потом произнесла: "Как же он похож на отца". Здесь же она узнала о том, что дед был посмертно награжден орденом Красного Знамени и что этот орден хранится в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве.

"Отец начал искать деда в 1956 году. Он обращался в военкоматы, различные архивы, но ему удалось лишь узнать, что прах покоится где-то в районе Толедо, больше ничего. Папа хотел сюда приехать, чтобы попытаться найти место захоронения, эту братскую могилу, но, поскольку был военнослужащим, дослужился до подполковника, был невыездным. Однако буквально за два года до смерти отца мы случайно узнали о книге Сергея Абросова "Воздушная война в Испании", где есть несколько строк о штурмане Федоре Домбровском, о том бое, в котором он был смертельно ранен", — рассказала Ирина.

© Фото : предоставлено посольством России в Испании Памятная церемония на кладбище у города Санта-Крус-де-ла-Сарса, Испания
© Фото : предоставлено посольством России в Испании
Памятная церемония на кладбище у города Санта-Крус-де-ла-Сарса, Испания

Возле могилы погибшего 26 февраля 1940 года советского летчика Валентина Голубева
© Фото : Андрей Кашкаров
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Шестого декабря 1936 года был воздушный бой в районе города Талавера-де-ла-Рейна под Толедо. Домбровский был ранен и умер на следующий день в местной больнице.

В эскадрилье, базировавшейся в Санта-Крус-де-ла-Сарсе, служили около 20 советских летчиков. Несколько из них погибли. О том, что они захоронены на территории муниципального кладбища, российское посольство узнало от испанского полковника Кабальеро дель Нуэво несколько лет назад. Его мать была медсестрой в местном госпитале и хоронила на кладбище умерших в госпитале летчиков. Она рассказала сыну, что здесь покоятся несколько советских солдат. Однако имена только двух из них удалось установить точно — лейтенанты Федор Домбровский и Петр Жарский.

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© РИА Новости / Георгий Зельма
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Кроме того, предполагается, что здесь могут быть захоронены воентехник второго ранга Исай Кабанов, лейтенант Дмитрий Лесников, старший лейтенант Василий Оржанов, лейтенант Иван Рощин, лейтенант Яков Серов.

В Санта-Крусе сохранились два дома, где жили летчики, в мэрии есть их фотография на фоне одного из них. Известно место, где находился аэродром, — рядом с подземным убежищем. Мэрия собирается восстановить это памятное место.

© Фото : предоставлено посольством России в Испании Памятник на могиле советских военных летчиков, погибших в Испании в период Гражданской войны 1936-1939 годов, на кладбище у города Санта-Крус-де-ла-Сарса
© Фото : предоставлено посольством России в Испании
Памятник на могиле советских военных летчиков, погибших в Испании в период Гражданской войны 1936-1939 годов, на кладбище у города Санта-Крус-де-ла-Сарса

Ирина Фомина продолжила поиски через интернет и военные архивы несколько лет назад и случайно нашла информацию об установке памятника на месте захоронения летчиков. "Мой отец уже об этом не узнал. Я хотела обязательно здесь побывать и обратилась в российское посольство в Мадриде. Я очень благодарна всем людям, которые внесли вклад в установление места захоронения моего деда, — и испанцам, и нашим дипломатам", — говорит она.

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С Донского кладбища в Москве, где захоронен ее отец, Владимир Домбровский, Ирина привезла на могилу деда горсть земли. И положила на место захоронения несколько веточек русской полыни.

В памятной церемонии на кладбище Санта-Крус-де-ла-Сарсы участвовали и российские дипломаты, и руководство городка, и представители испанских общественных организаций, которые занимаются поиском братских могил и установлением имен добровольцев, воевавших в составе "Голубой дивизии" на Восточном фронте.

Толерантность и необходимость помнить всех погибших вне зависимости от того, за какие идеалы и на чьей стороне они сражались в самый страшный период XX века, накануне и во время Второй мировой войны, — об этом говорили все, кто пришел в этот день на кладбище.

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© РИА Новости / Георгий Зельма
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"Санта-Крус-де-ла-Сарса во главу угла ставит идеи толерантности и мирного сосуществования. Неслучайно в нашем городе существуют три мемориала, которые напоминают о жертвах этого безумия, Гражданской войны в Испании, ставшей репетицией Второй мировой войны", — сказал мэр города Луис Альберто Эрнандес.

Два из этих мемориалов находятся один возле другого на кладбище. Рядом с памятником советским летчикам год назад появился памятник, на котором более 70 фамилий — тех, кто был казнен или умер в тюрьмах после Гражданской войны во время франкистских репрессий. Памятник тем, кто сражался на противоположной стороне, стоит в центре города. Он был установлен во время правления Франсиско Франко в 1950-е годы, на нем написаны имена тех, кто погиб, сражаясь на стороне националистов, от рук республиканцев.

© Фото : предоставлено посольством России в Испании Внучка и правнучка штурмана Федора Домбровского на могиле советских военных летчиков, погибших в Испании в период Гражданской войны 1936-1939 годов, на кладбище у города Санта-Крус-де-ла-Сарса
© Фото : предоставлено посольством России в Испании
Внучка и правнучка штурмана Федора Домбровского на могиле советских военных летчиков, погибших в Испании в период Гражданской войны 1936-1939 годов, на кладбище у города Санта-Крус-де-ла-Сарса

"Я не сомневаюсь, что все они, на какой бы стороне ни были, хотели оставить нам, потомкам, лучший мир и лучшую страну. И поэтому защищали свои идеалы", — сказал мэр.

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"И Россия, и Испания знают, что такое гражданская война. Это, возможно, худшее, что может произойти с любой страной. Этот опыт должен быть уроком для всех нас. Думаю, что этот урок мы выучили. Очень важно поминать солдат, которые пали в прошлых воинах. Но об этих уроках надо напоминать. Некоторые политики руководствуются исключительно своими амбициями, они видели войны только на экранах телевизоров и считают, что их можно использовать как инструмент международной политики, если они ведутся далеко от их яхт и особняков и не касаются близких. Наш долг — предотвратить эти опасные тенденции. И я рад, что в Испании и России есть понимание этой необходимости", — сказал старший советник российского посольства в Испании Михаил Российский.

Представитель организации Indortes, которая участвовала вместе с российским посольством в установлении места захоронения и имен советских летчиков, генерал Ортигуэла сказал, что для него "честь присутствовать на мероприятии в память о русском солдате, погибшем во время Гражданской войны в Испании, сражаясь за свои идеалы".

"Мы благодарны русским людям и властям Санкт-Петербурга и Новгорода за ту поддержку, которую они оказывают нам в поисках погибших испанских солдат "Голубой дивизии", которые также сражались за свои идеалы. И в качестве уважения к русскому народу мы приезжаем на кладбище, чтобы почтить память советских летчиков, покоящихся здесь. Это лучший способ преодолеть разницу позиций, которые когда-то привели к противостоянию", — сказал генерал.

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