Конкурс "Лидеры России" начнет этап дистанционного отбора

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Второй этап конкурса управленцев "Лидеры России", на котором оценят интеллектуальные способности и общие знания кандидатов, стартует 4 ноября, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

"Сначала будет проверяться уровень способностей, а уже потом — общие знания", — цитирует руководителя конкурса "Лидеры России", генерального директора АНО "Россия — страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова пресс-служба.

Этап включает три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников, отмечается в сообщении.

Первый блок — тест на способности — станет доступен уже в начале следующей недели, а накануне конкурсанты смогут пройти демонстрационную версию тестирования. В этом году к тестам на вербальные и числовые способности добавился тест на абстрактное мышление, сообщает пресс-служба.

Второй блок — тест общих знаний о России, этот блок также обновился и теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, включает еще и тест по русскому языку, отмечается в сообщении.

"Последним станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на каждый из трех блоков тестирования будет отведено двое суток, в течение которых участник может пройти их в любое удобное время. Тесты способностей будут доступны с 8.00 5 ноября до 8.00 7 ноября, тесты знаний — с 8.00 19 ноября до 8.00 21 ноября, тест управленческого потенциала — с 8.00 2 декабря до 8.00 4 декабря. Все тесты участники будут проходить по местному времени того региона РФ, от которого они подавали заявку.

"Советуем конкурсантам выполнять задания самостоятельно, ведь всех, кто пройдет в очный этап, ждет контрольное тестирование", — передает слова Комарова пресс-служба.

Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах РФ в январе-феврале 2019 года, говорится в сообщении.

Конкурс управленцев "Лидеры России" — флагманский проект АНО "Россия — страна возможностей".